Насколько китайские авто, продающиеся в Беларуси, надёжны? Посмотрели рейтинг, составленный в Китае
Все больше и больше китайских брендов спешат на белорусский рынок. Однако, несмотря на бравурные заверения дилеров о выросшем качестве сборки, белорусам остаётся только догадываться, насколько новые марки хорошие и долговечные машины. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы посмотрели рейтинг надёжности китайских авто в сравнении с привычными европейцами, японцами, корейцами и американцами. Его составили эксперты из Китая.
“Китайская сеть качества автомобилей” опубликовала свой рейтинг надёжности брендов китайских автопроизводителей за 2022 год.
Думается, он будет очень интересен для белорусов. Ведь эксперты сети собирают данные на официальной платформе мониторинга жалоб на качество автомобилей в Китае. А сама организация спонсируется Государственным управлением по регулированию рынка. Сеть контроля качества авто заявила, что в 2022 году она получила 35 896 сообщений о дефектах автомобилей.
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В итоге, Китайская “японка” Honda (Dongfeng) заняла первое место как самая надежная марка автомобилей в 2022 году. FAW-Volkswagen Jetta, GAC-Mitsubishi и Volvo заняли второе место. В десятку самых надежных брендов в 2022 году также вошли Hongqi, Dongfeng-Fengguang, GAC-Toyota, Cadillac, FAW-Toyota и FAW-Audi.
Такие марки как Geely, Wuling, Fujian Benz, Lynk & Co, FAW-Volkswagen, Buick, SAIC Maxus, Dongfeng Fengxing, Changan, Tank, Kairui, SAIC-GM Chevrolet, Wey, Changan Lincoln, Chery Land Rover, Changan Ford, Chery Jaguar, Changan Auchan, Zhengzhou Nissan, SAIC-Volkswagen, Haval, Dongfeng Fengshen, GAC Trumpchi и Roewe оказались выше среднего по качеству .
[info_b]В нижней части таблицы, в четверке худших, находятся: Chery, FAW Bestune, Kaiyi, Changan Mazda, Chery Exeed, Beijing Hyundai, Beijing Benz, Baojun, Chery Jetour, BAIC и SAIC Skoda.[/info_b]
Хотя на долю Jetour приходилось около 15% от общего объема продаж головного бренда Chery в 2022 году, суббренд стал третьим самым ненадежным китайским брендом, и ему явно необходимо улучшить свое качество в этом году.
Среди электромобилей такие марки, как GAC Aion, Arcfox, BYD, Geely Geometry, Neta, Feifan, NIO, Voyah, Weltmeister и Hycan, вошли в десятку самых надежных брендов в 2022 году.
Рейтинг качества китайских автомобилей:
Согласно госполитике Китая зарубежные автобренды должны собирать свои машины на территории Китая. Для этого там создано множество совместных предприятий. Поэтому не удивляйтесь, что в таблице рядом с привычными брендами вы заметите китайские названия в скобках. Это заводы, на которых собирают автомобили в Китае.
|Марка
|Место
|Счет
|Honda (Dongfeng)
|1
|131
|Jetta (VW)
|2
|144
|Mitsubishi (GAC)
|2
|144
|Volvo
|2
|144
|Honda (Guangqi)
|5
|146
|Hongqi (Red Flag)
|5
|146
|Dongfeng Fengon
|7
|149
|GAC Toyota
|8
|153
|Cadillac
|9
|155
|FAW Toyota
|10
|156
|FAW Audi
|10
|156
|Geely
|12
|157
|Wuling
|12
|157
|Fujian Benz
|12
|157
|Lynk & Co
|15
|158
|FAW Volkswagen
|16
|160
|Buick
|17
|161
|MAXUS
|18
|162
|Dongfeng Foring
|19
|165
|Changan
|20
|167
|GWM Tank
|21
|168
|Karry Auto
|21
|168
|Chevrolet
|23
|169
|Wey (GWM)
|23
|169
|Lincon (Changan)
|23
|169
|Land Rover Chery
|26
|173
|Ford Changan
|26
|173
|Jaguar Chery
|28
|176
|Changan Auchan
|28
|176
|Nissan Zhengzhou
|28
|176
|VW SAIC
|31
|177
|Haval
|31
|177
|DFPV (Dongfeng)
|31
|177
|Trumpchi (GAC)
|31
|177
|Roewe
|31st
|177
|Citroen Dongfeng – AVERAGE SCORE
|36
|178
|Peugeot Dongfeng
|37
|182
|Venucia
|37
|182
|Sehol
|39
|183
|SWM Motors
|39
|183
|Chery
|41
|184
|Bestune
|41
|184
|MG
|43
|185
|BMW Brilliance
|43
|185
|Refine Automobile
|45
|189
|Kia Dongfeng Yueda
|46
|190
|Nissan Dongfeng
|47
|191
|Infiniti Dongfeng
|48
|194
|VGV SinoTruk
|48
|194
|Kaiyi Auto
|49
|195
|Mazda Changan
|50
|197
|FAW Haima (Seahorse)
|51
|200
|Exeed
|52
|204
|Ford JMC
|53
|207
|SouEast
|54
|208
|Hyundai Beijing
|55
|209
|Beijing Auto
|56
|211
|Mercedes-Benz Beijing
|57
|212
|Baojun
|58
|224
|Jetour
|58
|224
|Baicorv
|60
|231
|Skoda
|61
|232
Ранее Телеграф писал, что в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) в мае зафиксировали “взрывной рост” доли китайских производителей на рынке новых легковых автомобилей в Беларуси. По данным ассоциации, в прошлом месяце на их долю пришлось порядка 80% от всех проданных новых автомобилей в стране.
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