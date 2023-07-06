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Насколько китайские авто, продающиеся в Беларуси, надёжны? Посмотрели рейтинг, составленный в Китае

Насколько китайские авто, продающиеся в Беларуси, надёжны? Посмотрели рейтинг, составленный в Китае
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Все больше и больше китайских брендов спешат на белорусский рынок. Однако, несмотря на бравурные заверения дилеров о выросшем качестве сборки, белорусам остаётся только догадываться, насколько новые марки хорошие и долговечные машины. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы посмотрели рейтинг надёжности китайских авто в сравнении с привычными европейцами, японцами, корейцами и американцами. Его составили эксперты из Китая.

“Китайская сеть качества автомобилей” опубликовала свой рейтинг надёжности брендов китайских автопроизводителей за 2022 год.

Думается, он будет очень интересен для белорусов. Ведь эксперты сети собирают данные на официальной платформе мониторинга жалоб на качество автомобилей в Китае. А сама организация спонсируется Государственным управлением по регулированию рынка. Сеть контроля качества авто заявила, что в 2022 году она получила 35 896 сообщений о дефектах автомобилей.

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В итоге, Китайская “японка” Honda (Dongfeng) заняла первое место как самая надежная марка автомобилей в 2022 году. FAW-Volkswagen Jetta, GAC-Mitsubishi и Volvo заняли второе место. В десятку самых надежных брендов в 2022 году также вошли Hongqi, Dongfeng-Fengguang, GAC-Toyota, Cadillac, FAW-Toyota и FAW-Audi.

Такие марки как Geely, Wuling, Fujian Benz, Lynk & Co, FAW-Volkswagen, Buick, SAIC Maxus, Dongfeng Fengxing, Changan, Tank, Kairui, SAIC-GM Chevrolet, Wey, Changan Lincoln, Chery Land Rover, Changan Ford, Chery Jaguar, Changan Auchan, Zhengzhou Nissan, SAIC-Volkswagen, Haval, Dongfeng Fengshen, GAC Trumpchi и Roewe оказались выше среднего по качеству .

[info_b]В нижней части таблицы, в четверке худших, находятся: Chery, FAW Bestune, Kaiyi, Changan Mazda, Chery Exeed, Beijing Hyundai, Beijing Benz, Baojun, Chery Jetour, BAIC и SAIC Skoda.[/info_b]

Хотя на долю Jetour приходилось около 15% от общего объема продаж головного бренда Chery в 2022 году, суббренд стал третьим самым ненадежным китайским брендом, и ему явно необходимо улучшить свое качество в этом году.

Среди электромобилей такие марки, как GAC Aion, Arcfox, BYD, Geely Geometry, Neta, Feifan, NIO, Voyah, Weltmeister и Hycan, вошли в десятку самых надежных брендов в 2022 году.

Рейтинг качества китайских автомобилей:

Согласно госполитике Китая зарубежные автобренды должны собирать свои машины на территории Китая. Для этого там создано множество совместных предприятий. Поэтому не удивляйтесь, что в таблице рядом с привычными брендами вы заметите китайские названия в скобках. Это заводы, на которых собирают автомобили в Китае.

МаркаМестоСчет
Honda (Dongfeng)1131
Jetta (VW)2144
Mitsubishi (GAC)2144
Volvo2144
Honda (Guangqi)5146
Hongqi (Red Flag)5146
Dongfeng Fengon7149
GAC Toyota8153
Cadillac9155
FAW Toyota10156
FAW Audi10156
Geely12157
Wuling12157
Fujian Benz12157
Lynk & Co15158
FAW Volkswagen16160
Buick17161
MAXUS18162
Dongfeng Foring19165
Changan20167
GWM Tank21168
Karry Auto21168
Chevrolet23169
Wey (GWM)23169
Lincon (Changan)23169
Land Rover Chery26173
Ford Changan26173
Jaguar Chery28176
Changan Auchan28176
Nissan Zhengzhou28176
VW SAIC31177
Haval31177
DFPV (Dongfeng)31177
Trumpchi (GAC)31177
Roewe31st177
Citroen Dongfeng – AVERAGE SCORE36178
Peugeot Dongfeng37182
Venucia37182
Sehol39183
SWM Motors39183
Chery41184
Bestune41184
MG43185
BMW Brilliance43185
Refine Automobile45189
Kia Dongfeng Yueda46190
Nissan Dongfeng47191
Infiniti Dongfeng48194
VGV SinoTruk48194
Kaiyi Auto49195
Mazda Changan50197
FAW Haima (Seahorse)51200
Exeed52204
Ford JMC53207
SouEast54208
Hyundai Beijing55209
Beijing Auto56211
Mercedes-Benz Beijing57212
Baojun58224
Jetour58224
Baicorv60231
Skoda61232

Ранее Телеграф писал, что в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) в мае зафиксировали “взрывной рост” доли китайских производителей на рынке новых легковых автомобилей в Беларуси. По данным ассоциации, в прошлом месяце на их долю пришлось порядка 80% от всех проданных новых автомобилей в стране.

В БАА зафиксировали «взрывной рост» продаж китайских авто в Беларуси

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