Насколько китайские авто, продающиеся в Беларуси, надёжны? Посмотрели рейтинг, составленный в Китае

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Опубликовано: 06.07.2023 12:00 , Обновлено: 06.07.2023

Все больше и больше китайских брендов спешат на белорусский рынок. Однако, несмотря на бравурные заверения дилеров о выросшем качестве сборки, белорусам остаётся только догадываться, насколько новые марки хорошие и долговечные машины. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы посмотрели рейтинг надёжности китайских авто в сравнении с привычными европейцами, японцами, корейцами и американцами. Его составили эксперты из Китая.

“Китайская сеть качества автомобилей” опубликовала свой рейтинг надёжности брендов китайских автопроизводителей за 2022 год.

Думается, он будет очень интересен для белорусов. Ведь эксперты сети собирают данные на официальной платформе мониторинга жалоб на качество автомобилей в Китае. А сама организация спонсируется Государственным управлением по регулированию рынка. Сеть контроля качества авто заявила, что в 2022 году она получила 35 896 сообщений о дефектах автомобилей.

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В итоге, Китайская “японка” Honda (Dongfeng) заняла первое место как самая надежная марка автомобилей в 2022 году. FAW-Volkswagen Jetta, GAC-Mitsubishi и Volvo заняли второе место. В десятку самых надежных брендов в 2022 году также вошли Hongqi, Dongfeng-Fengguang, GAC-Toyota, Cadillac, FAW-Toyota и FAW-Audi.

Такие марки как Geely, Wuling, Fujian Benz, Lynk & Co, FAW-Volkswagen, Buick, SAIC Maxus, Dongfeng Fengxing, Changan, Tank, Kairui, SAIC-GM Chevrolet, Wey, Changan Lincoln, Chery Land Rover, Changan Ford, Chery Jaguar, Changan Auchan, Zhengzhou Nissan, SAIC-Volkswagen, Haval, Dongfeng Fengshen, GAC Trumpchi и Roewe оказались выше среднего по качеству .

[info_b]В нижней части таблицы, в четверке худших, находятся: Chery, FAW Bestune, Kaiyi, Changan Mazda, Chery Exeed, Beijing Hyundai, Beijing Benz, Baojun, Chery Jetour, BAIC и SAIC Skoda.[/info_b]

Хотя на долю Jetour приходилось около 15% от общего объема продаж головного бренда Chery в 2022 году, суббренд стал третьим самым ненадежным китайским брендом, и ему явно необходимо улучшить свое качество в этом году.

Среди электромобилей такие марки, как GAC Aion, Arcfox, BYD, Geely Geometry, Neta, Feifan, NIO, Voyah, Weltmeister и Hycan, вошли в десятку самых надежных брендов в 2022 году.

Рейтинг качества китайских автомобилей:

Согласно госполитике Китая зарубежные автобренды должны собирать свои машины на территории Китая. Для этого там создано множество совместных предприятий. Поэтому не удивляйтесь, что в таблице рядом с привычными брендами вы заметите китайские названия в скобках. Это заводы, на которых собирают автомобили в Китае.

Марка Место Счет Honda (Dongfeng) 1 131 Jetta (VW) 2 144 Mitsubishi (GAC) 2 144 Volvo 2 144 Honda (Guangqi) 5 146 Hongqi (Red Flag) 5 146 Dongfeng Fengon 7 149 GAC Toyota 8 153 Cadillac 9 155 FAW Toyota 10 156 FAW Audi 10 156 Geely 12 157 Wuling 12 157 Fujian Benz 12 157 Lynk & Co 15 158 FAW Volkswagen 16 160 Buick 17 161 MAXUS 18 162 Dongfeng Foring 19 165 Changan 20 167 GWM Tank 21 168 Karry Auto 21 168 Chevrolet 23 169 Wey (GWM) 23 169 Lincon (Changan) 23 169 Land Rover Chery 26 173 Ford Changan 26 173 Jaguar Chery 28 176 Changan Auchan 28 176 Nissan Zhengzhou 28 176 VW SAIC 31 177 Haval 31 177 DFPV (Dongfeng) 31 177 Trumpchi (GAC) 31 177 Roewe 31st 177 Citroen Dongfeng – AVERAGE SCORE 36 178 Peugeot Dongfeng 37 182 Venucia 37 182 Sehol 39 183 SWM Motors 39 183 Chery 41 184 Bestune 41 184 MG 43 185 BMW Brilliance 43 185 Refine Automobile 45 189 Kia Dongfeng Yueda 46 190 Nissan Dongfeng 47 191 Infiniti Dongfeng 48 194 VGV SinoTruk 48 194 Kaiyi Auto 49 195 Mazda Changan 50 197 FAW Haima (Seahorse) 51 200 Exeed 52 204 Ford JMC 53 207 SouEast 54 208 Hyundai Beijing 55 209 Beijing Auto 56 211 Mercedes-Benz Beijing 57 212 Baojun 58 224 Jetour 58 224 Baicorv 60 231 Skoda 61 232

Ранее Телеграф писал, что в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) в мае зафиксировали “взрывной рост” доли китайских производителей на рынке новых легковых автомобилей в Беларуси. По данным ассоциации, в прошлом месяце на их долю пришлось порядка 80% от всех проданных новых автомобилей в стране.

В БАА зафиксировали «взрывной рост» продаж китайских авто в Беларуси