В БРСМ рассказали, как два года отправляли отряды белорусских студентов "зарубежным нанимателям"

Опубликовано: 09.09.2023 20:03 , Обновлено: 08.07.2025

Второй секретарь ЦК БРСМ Александр Прохоров заявил, что некоторых белорусских студентов, которые летом идут работать в студотряды, уже два года передают "зарубежным нанимателям" из России.

“Второй год подряд, благодаря поддержке и вниманию президента, наш отряд смог выехать (расстояние в 8 тыс. км не стало преградой) в Амурскую область, в Циолковский на такой важный стратегический объект для Союзного государства, как космодром Восточный”, - похвалился функционер БРСМ, сообщает “Гомельская правда”.

Также белорусских студентов этим летом отправляли в Воронеж. “Не так давно был в Воронеже, встречался с ними и с нанимателями на объекте - только положительные отзывы о работе. Очень хорошо зарекомендовали себя наши сервисные, педагогические отряды непосредственно в “Орленке” и “Морской волне” - это Краснодарский край”, - заявил Александр Прохоров.

Ранее Телеграф сообщил, что второй секретарь ЦК БРСМ Александр Прохоров заявил 21 июня, что зарплата студентов, которые пойдут в студотряды летом 2023 года, буде зависеть от их графика, вида работы и “возрастных особенностей”.

В БРСМ рассказали, сколько заплатят студентам за работу в студотрядах. Куда отправят?