В Мингорисполкоме придумали, как бороться с теми, кто не платит за парковку. Что предложили вместо штрафов?

Опубликовано: 22.10.2024 09:58 , Обновлено: 22.10.2024

Михаил Филиппов, директор государственного учреждения "Парковки столицы", принадлежащего Мингорисполкому, рассказал о запланированном ужесточении ответственности автомобилистов за неоплаченную парковку. По его словам, городские власти предложили не вводить какие-то новые штрафы для водителей, а пойти по другому пути.

По словам Филиппова, для того, чтобы решить проблему с неоплаченными квитанциями за платную парковку, необходимо изменить нормативную базу, в частности, Указ президента № 589 указ.

[info_b]В действующем белорусском законодательстве есть “лазейка”, которая фактически делает некоторые платные парковки в городе незаконными. Согласно положениям Указа президента № 589, взимать плату с автовладельцев можно только за те парковки, которые оборудованы:

устройствами по учету времени и расчету платы за пользование автомобильной парковкой,

техническими средствами, препятствующими выезду транспортного средства в случае неуплаты.

Следуя букве закона, не оборудованные должным образом парковки не могут быть платными. Таковых в столичном Минске большинство - лишь на 8 из 72 платных парковок установлены шлагбаумы.[/info_b]

“Открытые парковки не соответствуют нормам указа. Они не оборудованы запирающими устройствами. Народ у нас грамотный и прекрасно понимает, что можно парковаться без каких-либо последствий”, - прокомментировал эту правовую коллизию руководитель “Парковок столицы” в эфире гостелеканала СТВ.

Он отметил, что сейчас лишь 50% пользователей платных парковок в Минске сразу же оплачивают услугу, ещё около 10-15% оплачивают её после получения официального уведомления. Исправить ситуацию, по мнению городских властей, можно лишь изменив законодательство.

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По словам Филиппова, пока предложения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси об устранении этой “лазейки” и введении ответственности для недобросовестных водителей вернули на доработку, поскольку у МВД появились некоторые “замечания” (какие именно - руководитель “Парковок столицы” не уточнил). После внесения ведомственных правок планируется, что законопроект передадут на рассмотрение Совета министров. При этом, как подчеркнул Филиппов, речь не идёт о введении новых штрафов.

“После внесения изменений в указ, нами будет предложено Мингорисполкому решение, это не будет административная ответственность, это будет повышенное взимание платы. Человек не заплатил? Будь добр заплатить, условно говоря, пол базовой”, - пояснил он.

Вычислять “недобросовестных плательщиков” планируют с помощью программы Parkouka.bу. Через неё можно вычислить нарушителя по регистрационным знакам, направить запрос в ГАИ, получить персональные данные владельца авто и уже тогда направить официальную “претензию”, выставив повышенный счёт за парковку.

Ранее Telegraf.news рассказал, что о возможном ужесточении материальной ответственности водителей за неоплаченную парковку в городе в Мингорисполкоме заявляли ещё в начале года. Тогда заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун заявил, что для несознательных водителей предлагается ввести «что-то вроде пени, которая будет расти, пока человек не погасит долг за полученную услугу».

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