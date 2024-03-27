Malanka объявила о повышении цены подзарядки электромобилей. На сколько?

Опубликовано: 27.03.2024 16:58 , Обновлено: 27.03.2024

Сеть ЭЗС Malanka увеличила стоимость на услуги подзарядки электромобилей. Новые тарифы задействуют с 1 апреля, сообщили в компании.

Стоимость быстрой зарядки выросла на 0,07 рубля, а медленной — на 0,03 рубля.

Таким образом, в апреле пополнение энергии за 1 кВт·ч обойдётся:

при медленной зарядке — 0,43 руб/кВт·ч

при быстрой зарядке — 0,56 руб/кВт·ч

В последний раз сеть ЭЗС Malanka поднимала тарифы ещё в 2022 году. С тех пор стоимость электроэнергии, которую предоставляет РУП «Белэнерго» для зарядных станций, выросла уже дважды, сообщили на предприятии.

“Несмотря на изменение тарифов, электромобиль все также выгоден, как и раньше: стоимость зарядки по-прежнему ниже заправки традиционным топливом. Кроме того, Malanka предлагает скидочную систему для юридических лиц (экономия до 15 % в зависимости от объема потребления) или ежемесячную программу лояльности – для физических”, — рассказали представители компании порталу Neft.by.

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