В мэрии Минска отказались от краски на дорогах. Вот чем теперь наносят разметку

Опубликовано: 03.03.2026 09:54 , Обновлено: 03.03.2026

В Мингорисполкома заявили, что перестали наносить дорожную разметку обычной краской. По крайней мере - при проведении капитального ремонта улично-дорожной сети. А при сезонном ямочном ремонте стали активно применять поверхностную обработку асфальтобетонного покрытия. Узнали, в чём преимущества новых методов.

О том, что столичные дорожники постепенно отказываются от обычной краски при нанесении дорожной разметки, заявил 2 марта заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун при посещении предприятия “Горремавтодор Мингорисполкома”. Он пояснил, что при капитальном ремонте улично-дорожной сети, когда ведётся комплексный ремонт проезжей части с заменой асфальтобетонного покрытия, ремонтом тротуаров, заменой павильонов остановочных пунктов, разметка наносится уже не обычной краской, а по новой технологии.

“На эти трассы разметка уже наносится только пластиком. И ни одна организация не должна производить никаких видов работ на этой улице в течение трех лет”, - заявил Корзун.

По его словам, на данный момент около 47% разметки в Минске нанесено пластиком. Его главным преимуществом специалисты называют большую долговечность. Такая разметка может служить до трех лет, тогда как разметку обычной краской приходится обновлять по два раза в год.

Ещё одна технология, которая позволяет дорожникам реже возвращаться к проблемным участкам дорог - так называемая поверхностная обработка асфальтобетонного покрытия. Её столичные дорожники активно применяют последние два года, передало госагентство “Минск-Новости”.

Как пояснил генеральный директор “Горремавтодора Мингорисполкома” Максим Белоус, суть этой технологии сводится к нанесению на асфальтобетонное покрытие смеси мелкого щебня и эмульсии в холодном состоянии. Это повышает коэффициента сцепления на проезжей части, а также обеспечивает гидрофобизацию возникающих на дороге трещин - то есть препятствует быстрому разрушению покрытия под воздействием влаги и перепадов температур.

Наносят такое покрытие весной и летом “при приемлемых” температурах, пояснил Белоус. В Минске эти работы выполняют всего три спецмашины и за сезон они успевают обновить порядка 400 тыс. квадратных метров дорог. Гарантийный срок такого покрытия составляет два года, но, по словам Белоуса, на практике оно служит до четырех-пяти лет.

Напомним, на этот год в планах столичных дорожников - загерметизировать швы и трещины на проезжей части на общей протяженности порядка 1,3 тыс. км - это почти в 4 раза большее, чем три года назад.

Дорожники пообещали укрыть улицы Минска «ковром износа»

А восстановить дорожное полотно на всех белорусских трассах после зимы руководство управления развития автомобильных дорог Минтранспорта пообещало за несколько месяцев - к 9 мая.

Минтранс назвал точную дату, когда отремонтируют все дороги в Беларуси после зимы