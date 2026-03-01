Минтранс назвал точную дату, когда отремонтируют все дороги в Беларуси после зимы

Опубликовано: 01.03.2026 21:19 , Обновлено: 01.03.2026

После зимы дорожное полотно на многих трассах Беларуси находится не в лучшем состоянии. Это ранее признавали дорожники, рассказав о причинах: из-за сильных морозов асфальт "не дышал", а потом начал трескаться.

Тем не менее, мгновенного ремонта дорог не будет. Начальник управления развития автомобильных дорог Минтранспорта Леонид Зенкевич заявил в эфире СТВ, что восстановление дорог после зимы продлится несколько месяцев.

“Планируется уже к 9 мая все дороги подготовить к летней эксплуатации, обеспечив максимальное устранение сезонной ямочности, очистку остатков противогололедных материалов, нанесение разметки, уборку мусора, а также окраску элементов обустройства на дороге”, - пообещал чиновник.

Он также заверил, что все дороги два раза в год проходят осмотр, и по итогам зимы исключений не будет, а кое-где ремонты идут полным ходом.

“С начала текущего зимнего периода уже выполнено работ по зимнему содержанию дорог в два раза больше, чем сделано за аналогичный период прошлой зимы”, - отметил начальник управления Минтранса.

Кстати, Госавтоинспекция попросила белорусов не лениться, а сделать три шага, отправив сообщение о проблемном участке в специальный чат-бот, который называется «Добрая дорога». Там пообещали, что на жалобы не будут отвечать, но будут отправлять ремонтные бригады, если это на самом деле необходимо. Правда, насколько оперативно - неизвестно.

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