Дорожники пообещали укрыть улицы Минска "ковром износа"

Опубликовано: 27.02.2026 08:55 , Обновлено: 27.02.2026

Специалисты "Горремавтодора Мингорисполкома" озвучили свои планы по ремонту улично-дорожной сети белорусской столицы на этот год. В их числе - усиленная борьба с ямочностью, профилактика с использованием "ковра износа" и замена сотен остановок общественного транспорта.

Генеральный директор “Горремавтодора” Максим Белоус накануне отчитался мэру столицы Владимиру Кухареву об “устойчивой динамике по уменьшению образования ямочности”, передало госагентство БЕЛТА.

По данным предприятия, в этом году с 1 января по 25 февраля, если сравнивать “ямочный” ремонт за аналогичный период 2023 года, объёмы снизились почти в 3 раза. Белоус связал это с более высоким темпам самих работ. Всего с начала этого года специальными асфальтобетонными смесями, пригодными для использования в зимних условиях, устранили критическую ямочность на площади порядка 19,9 тыс. кв.м.

Эти работы планируют продолжать в течение года там, где это будет необходимо. Дополнительно, по словам специалиста, для повышения износостойкости дорожного покрытия, запланированы профилактические мероприятия. По его словам, проезжую часть будут укрывать “ковром износа”.

“Он защищает от попадания воды, в первую очередь в зимний период, способствует тому, что ямочность в неблагоприятный период не образовывается с такой скоростью, как могла бы”, - пояснил суть такой профилактики Белоус.

В планах столичных дорожников - загерметизировать швы и трещины на проезжей части на общей протяженности порядка 1,3 тыс. км - это почти в 4 раза большее, чем три года назад.

Впрочем, кое-где дорожное покрытие придётся менять полностью. Конкретные участки предварительно намечены ещё с осени, но по весне специалисты пообещали провести повторные осмотры для актуализации перечня улиц, где будет проводиться тотальный ремонт. Всего, согласно планам на 2026 год, рассчитывают отремонтировать не менее 1,9 млн кв.м улично-дорожной сети, причём большую часть - более 1 млн кв.м - с полной заменой дорожного покрытия.

Что касается остановок общественного транспорта, в течение года планируется заменить порядка 220 остановочных павильонов. В результате к концу 2026 года городские власти рассчитывают получить не меньше половины всех павильонов Минска нового образца.

Напомним, о ямах на дорогах белорусы могут пожаловаться в Госавтоинспекцию - ведомство само об этом регулярно просит граждан. Сделать это сегодня можно буквально за считанные минуты - в три простых шага через специальный чат-бот, который называется «Добрая дорога».

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