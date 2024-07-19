В Литве зафиксировали падение цен на машины. Сколько месяцев нужно среднему литовцу на покупку авто?

Опубликовано: 19.07.2024 10:13 , Обновлено: 19.07.2024

В Литве зафиксировали ощутимое падение цен на новые и подержанные машины. Автомобильные эксперты рассказали, сколько месяцев нужно среднестатистическому литовцу, чтобы заработать на стандартный автомобиль эконом-класса.

В период пандемии коронавируса цены на автомобили в Литве сильно подскочили, однако в последние несколько лет на автомобильном рынке соседнего государства наметилась обратная тенденция: цены падают как на новые авто, так и на старые, подержанный машины. Стабильно растёт, хоть и замедленными темпами, по сравнению с пандемийным периодом, только цены на 6-10-летние авто. На них цены в этом году выросли на 2-7%.

Такую статистику озвучил автомобильный обозреватель Гинтенис Даупарс, представитель портала Autoplius.lt, в эфире литовского радио LRT. По его словам, цены на автомобили не старше 5 лет, а также на автомобили старше 21 года, наоборот, снизились на 1,5-7% . Таким образом, цена среднестатистического автомобиля снизилась на 67 евро, пояснил эксперт.

“Сегодня при покупке новой машины нет абсолютно никаких ограничений. На приобретение стандартного автомобиля эконом-класса уходит около 4 месяцев. Логично, что машины до года людям уже не нужны. Спрос падает, предложение снижает цену”, — объяснил механизм формирования цены на авторынке Литвы обозреватель.

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Эксперт также отметил, что летом цены на машины падают, поскольку в это время падает и спрос на автомобили, поскольку люди предпочитают тратить свои сбережения на другие вещи, например, на отдых. В том числе и поэтому, по словам Даупарса, рост цен на автомобили в Литве сейчас остановился.

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