В Латвии назвали дату, с которой предложили конфисковывать зарегистрированные в Беларуси авто

Опубликовано: 05.09.2024 09:41 , Обновлено: 05.09.2024

В Латвии решили конфисковывать автомобили с белорусской регистрацией. Это предложение 4 сентября одобрила Комиссия Сейма по окружающей среде и региональной политике и передала соответствующий документ на рассмотрение Сейма. Заседание по данному вопросу состоится 5 сентября.

Как пояснили в пресс-службе Сейма Латвии, поправки в Закон о дорожном движении, предполагающие запрет на передвижение на авто с белорусской регистрацией, были внесены “во исполнение санкций Евросоюза”.

Вынесенный на рассмотрение латвийского парламента законопроект предполагает, что транспортное средств, зарегистрированное в Беларуси, должно быть либо вывезено из страны, либо перерегистрировано в Латвии. В противном случае владельцу транспортного средства грозит конфискация. В документе также прописан срок для перерегистрации авто - до 31 октября .

“По истечении указанного срока транспортные средства из Беларуси смогут въезжать в Латвию только для однократного пересечения территории Латвии транзитом, предварительно обратившись в электронные услуги Дирекции безопасности дорожного движения”, -пояснили в пресс-службе Сейма.

Там также озвучили, для кого предлагается сделать исключение:

для транспорта дипломатических и консульских служб, посольств и делегаций,

для транспорта, въезжающего в Латвию с гуманитарными целями,

для лиц с ограниченными возможностями передвижения, которые управляют собственными специально оборудованными транспортными средствами (целью въезда в страну в этом случае может быть исключительно посещение родителей, детей или супруга, проживающих в Латвии, а владельцу авто потребуется сделать запрос в Службу финансовой разведки и получить разрешение на въезд).

Кроме того, в порядке исключения Служба финансовой разведки может также выдать разрешение на въезд на срок до трех месяцев по требованию министра иностранных дел в ситуациях, связанных с национальной безопасностью.

Ранее Telegraf.news рассказал, что запрет на въезд в Латвию для автомобилей с белорусскими номерами вступил в силу ещё в июле этого года, после публикации 8-го пакета санкций ЕС против Беларуси. Примеру Латвии позднее последовала и Литва. Однако, до сих пор о конфискации таких авто речи не шло.

Латвия запретила въезд всем белорусским автомобилям

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, комментируя решение Латвии о запрете на въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами, назвал эти действия “бесчеловечными и антигуманными”. Он также рассказал, собираются ли белорусские власти ввести “симметричные меры против граждан Латвии”.

«Бесчеловечно и антигуманно» — МИД рассказал, запретит ли в ответ латвийским авто въезд в Беларусь