В ГТК заявили, что в Беларуси осталось всего 500 литовских фур

Опубликовано: 10.04.2026 08:15 , Обновлено: 10.04.2026

В Государственном таможенном комитете Беларуси (ГТК) подсчитали, сколько литовских фур, застрявших в нашей стране с осени прошлого года, к настоящему времени успели расплатиться за платную стоянку и покинули территорию страны. По оценкам ведомства, в Беларуси ещё остаётся порядка полутысячи транспортных средств. Ситуацию с ними глава ГТК назвал "парадоксальной".

Председатель ГТК Владимир Орловский обвинил литовские власти в создании “препятствий” своим же перевозчикам в попытках вывезти свои фуры и грузовые прицепы с территории Беларуси. Именно на литовскую сторону глава ГТК возложил ответственность за проблемы с оплатой стоянки фур в Беларуси и за очереди на границе на выезд из Республики.

Тем не менее, по данным таможенного ведомства, оплатить стоянку удалось владельцам уже почти 1400 транспортных средств. Большая часть из них - порядка 1300фур - уже покинули территорию Беларуси, въехав в Литву или Польшу. Ещё порядка сотни дожидаются выезда на белорусско-литовском участке границы, а ещё 500 - по-прежнему остаются на территории Беларуси.

“Возникает парадоксальная ситуация. Литовское правительство, не считаясь с потерями собственных грузоперевозчиков, ввело односторонние меры, фактически заблокировав им возможность вести внешнеэкономическую деятельность через границу с Беларусью, однако в понесенных убытках поспешило обвинить Беларусь”, - посетовал Орловский, комментируя сложившуюся ситуацию.

По мнению чиновника, литовские власти должны быть благодарны белорусской стороны, но вместо этого они, по его словам, только создают дополнительные проблемы на своей стороне границы.

“Литовские власти пугают штрафами всех, кто возвращает грузовики, а своих же перевозчиков обвиняют в нарушении санкционного законодательства за оплату хранения машин белорусскому предприятию. Кроме того, на границе не торопятся с приемом фур”, - заявил глава ГТК.

По оценке белорусского ведомства, максимальная пропускная способность литовского пункта пропуска “Мядининкай” (сопредельный “Каменный Лог” с белорусской стороны) составляет не менее 500 транспортных средств в сутки. На деле же литовские пограничники оформляют в среднем по 70-80 фур в сутки, максимум – до 140. Именно на такую неторопливость литовских коллег белорусская сторона регулярно списывает постоянные очереди на границе.

ГТК Беларуси: литовские таможенники не следуют белорусским нормам пропуска

Напомним, литовские компании остались недовольны снижением стоимости размещения грузовиков на платных охраняемых стоянках, куда все застрявшие в Беларуси фуры свезли в ноябре прошлого года. Изначально счета рассчитывались по ставке 120 евро в сутки, но затем ещё снизили, правда, не так сильно, как ожидали перевозчики.

Литовские компании распродают имущество, чтобы оплатить выезд застрявших фур из Беларуси — Linava

Повилас Дрижас, глава Международного альянса транспортной логистики (TTLA), ранее сообщил, что литовские перевозчики ожидали выравнивания ставок с принятыми в Европе, где они варьируются от 8 до 15 евро в день. Поскольку этого не произошло, некоторые перевозчики, у которых в Беларуси застряло сразу по несколько грузовиков и полуприцепов, получили счета на неподъёмную сумму до 100 тысяч евро.