Литовские компании распродают имущество, чтобы оплатить выезд застрявших фур из Беларуси — Linava

Опубликовано: 25.03.2026 09:52 , Обновлено: 25.03.2026

Повилас Дрижас, глава Международного альянса транспортной логистики (TTLA), заявил, что процесс возвращения литовских фур из Беларуси может занять время. И причины тому две. Первая — не все административные процедуры ещё пройдены. Вторая — стоимость парковки.

«Документы обрабатываются, все идет хорошо, но остаются некоторые административные вопросы», — уточнил глава TTLA о процессе оформления выезда.

Обновлено По данным Службы охраны госграницы Литвы, 16 грузовиков проехали через пограничный пункт "Каменный Лог", а 17 через "Бенякони"По. данным ведомства, большинство водителей за рулем грузовиков с литовскими номерами – граждане Беларуси с видом на жительство в Литве.

Что касается стоимости «хранения» грузовиков с ноября 2025 года, то литовские компании остались недовольны снижением, которое сделали белорусские власти. Изначально счета рассчитывались по ставке 120 евро в сутки, но на днях пообещали значительное снижение.

Дрижас заявил, что литовские перевозчики ожидали выравнивания ставок с принятыми в Европе, где они варьируются от 8 до 15 евро в день.

«По сравнению с первоначальной платой она ниже. Но говорили, что расчет будет производиться по европейским ценам, поэтому сейчас цена значительно завышена», – заявил глава TTLA.

В то же время, по словам Эрландаса Микенаса, главы Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков (Linava), некоторые перевозчики, у которых застряло сразу несколько грузовиков и полуприцепов, получали счета на сумму до 100 тысяч евро.

«Поэтому я спрашиваю: что вы собираетесь делать? Ответ был неожиданным — мы продадим транспорт, находящийся в Литве, чтобы забрать транспорт, находящийся в Беларуси. Печально слышать такие ответы», — сказал глава Linava агентству BNS.

По его словам, перевозчики уже ищут способы снизить фиксированную цену: «Пока нет особого энтузиазма по поводу тарифов».

По словам Микенаса, стоимость парковки тягача и полуприцепа на специальных стоянках в Беларуси после снижения составляет около 47–48 евро в день, только тягача — около 32 евро, а только полуприцепа — около 16 евро.

Как заявил глава компании Linava, плата за парковку зависит от количества дней: владелец тягача с полуприцепом, получивший счет за 133 дня, заплатит около 6,4 тысячи евро.

Ранее он сообщил агентству BNS, что из-за высокой платы перевозчики, возможно, не смогут вернуть около половины грузовых автомобилей.