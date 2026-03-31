ГТК Беларуси: литовские таможенники не следуют белорусским нормам пропуска

Опубликовано: 31.03.2026 19:49 , Обновлено: 31.03.2026

Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил, что на вечер 31 марта владельцы более 1000 фур из Литвы и Польши, которые стояли с ноября в Беларуси, оплатили услуги по хранению, однако покинули территорию Беларуси далеко не все.

В ГТК заявили, что литовские пограничники и таможенники работают не в соответствии с белорусскими нормами пропуска через КПП. Из-за чего фуры стоят на границе по двое суток.

«… фактически через белорусско-литовский и белорусско-польский участки границы убыло порядка 700 фур, а еще 300 ожидают въезда в Литву», — подсчитали в ГПК (Государственном пограничном комитете).

Белорусские таможенники признали, что литовцы начали «работать в отдельные периоды быстрее», но все равно не оформляют и «половины от пропускной способности», которая установлена в Беларуси.

В ГПК уверены, что в ином случае все застрявшие в Беларуси литовские фуры покинули бы страну.

[inf]Литва ранее ввела крайне строгие проверки грузов, чтобы предотвратить обход санкций ЕС против России и Беларуси. Уже несколько лет литовские таможенники тщательно проверяют, чтобы под видом разрешенных товаров не перевозились товары двойного назначения. Также литовская сторона тратит много времени на верификацию отправителей, получателей и маршрутов следования грузов.[/inf]

В тем временем Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) назвала свои цифры, сколько грузовиков, застрявших в Беларуси, смогли вернуться к настоящему времени на родину.

По информации ведомства, в Литву из Беларуси к утру 31 марта вернулось в общей сложности 356 литовских грузовиков, тогда как ранее общее количество фур и прицепов, остающихся в стране, оценивали в порядка 1900 штук.

Там уверяют, что за последние 24 часа поток фур сократился примерно в 2-3 раза, чем наблюдалось в последние четыре-пять дней.

Литовские пограничники отчитались, сколько застрявших в Беларуси фур уже вернулись