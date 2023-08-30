В ГТК предупредили белорусов о перебоях в работе КПП "Котловка" на границе с Литвой. Что случилось?

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Опубликовано: 30.08.2023 09:42 , Обновлено: 30.08.2023

Государственный таможенный комитет Беларуси предупредил автомобилистов о возможных перебоях в работе пункта пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе 30 августа. Дело в том, что с 09:00 до 17:00 на КПП возможны временные отключения электричества.

Как пояснили в ГТК, возможные перебои с электричеством в “Котловке” связаны с плановыми работами по реконструкции линий электропередач, которые проводят специалисты Островецких районных электросетей.

В ведомстве призвали автовладельцев “учитывать данную информацию при планировании маршрута следования через белорусско-литовскую границу”.

Отметим, что в качестве альтернативы можно воспользоваться тремя другими действующими КПП на литовской границе. Работа остальных пунктов приостановлена по инициативе литовской стороны. В частности, с 18 августа закрыты КПП “Шумскас” (с белорусской стороны “Лоша”) и “Твярячюс” (“Видзы”).

МИД Беларуси пообещал действовать «в интересах жителей соседних стран» в ответ на закрытие КПП Литвой

В Министерстве иностранных дел Беларуси назвали это решение Вильнюса “политически мотивированным желанием создать препятствия для собственных граждан” и пообещали действовать “в интересах жителей соседних стран”.

МВД Литвы предложило закрыть два популярных КПП на границе с Беларусью. Какие и когда?

Между тем, в МВД Литвы 28 августа предложили закрыть ещё два пункта пропуска на границе с Беларусью, аргументировав это необходимостью сконцентрировать силы пограничников на “борьбе с контрабандой из Беларуси”. По данным ведомства, все подготовительные процедуры уже произведены.