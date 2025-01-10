В Гомеле водитель устроил дрифт на глазах инспекторов ГАИ. Сколько штрафов получил?

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Опубликовано: 10.01.2025 14:19 , Обновлено: 10.01.2025

В УВД Гомельского облисполкома рассказали и показали ситуацию, которая недопустима на дорогах общего пользования. Так, на глаза инспекторам ДПС случайно попался водитель "ВАЗ", отчаянно круживший на парковке. Такой дрифт стражи охраны правопорядка не оставили без внимания и выписали белорусу сразу три штрафа.

Дело было так. Наряд ГАИ, двигаясь по маршруту патрулирования в Гомеле, заметил автомобиль «ВАЗ», который дрифтовал на парковке неподалёку. Инспекторы ДПС остановились и составили три административных протокола:

за нарушение правил маневрирования,

за отсутствие допуска к участию в дорожном движении,

за нарушение эксплуатации транспортного средства, имеющего неисправности.

Кроме того, инспекторы ГАИ напомнили, что дрифтовать в общественных местах и на автомобильных дорогах недопустимо, поскольку такие действия могут привести к негативным последствиям. Притом как для самого нарушителя, так и для других участников дорожного движения.

“В настоящее время сотрудники ГАИ ориентированы на контроль парковок гипермаркетов и иных участков дорог, на которых замечены любители дрифта”, — предупредили в УВД Гомельского облисполкома.

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Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники УВД Минского облисполкома объявили профилактическую акцию с говорящим названием “Пешеход”. Так, на протяжении пяти дней, с 9 по 13 января, инспекторы ДПС пообещали усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения во всём Минском районе.

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Также мы рассказывали, что в Минске запустили пилотный проект, который в будущем должен избавить белорусских водителей от необходимости предоставлять в ГАИ бумажные медицинские справки. Уже сейчас результаты медосвидетельствования, пройденного в 24-й городской поликлинике спецмедосмотров столицы, будут автоматически передаваться в базу данных Госавтоинспекции.

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