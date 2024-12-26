В Минске начали отменять бумажные медсправки для водителей. Когда по всей Беларуси?

Опубликовано: 26.12.2024 13:25 , Обновлено: 26.12.2024

В Минске запустили пилотный проект, который в будущем должен избавить белорусских водителей от необходимости предоставлять в ГАИ бумажные медицинские справки. Уже сейчас результаты медосвидетельствования, пройденного в 24-й городской поликлинике спецмедосмотров столицы, будут автоматически передаваться в базу данных ГАИ.

Новый сервис пока заработал только в Минске и только в одной поликлинике. Но, как отметили в Совете по проектам в сфере цифрового развития при Минсвязи, Министерству здравоохранения поставили задачу распространить его на все регионы страны.

Данный проект — часть комплексной государственной услуги по обмену и выдаче водительского удостоверения, которую планируется полностью перевести в цифровой формат в 2025 году, [link href=“https://t.me/minsvaz/7048” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] Министерство связи в своём тг-канале.

Ожидается, что МВД, Минобороны и Госкомимущество завершат проекты по оцифровке услуг на своей стороне, что позволит в следующем году максимально перевести получение и замену водительских прав в цифровой вид, начиная от подачи заявления и заканчивая получением удостоверения.

Ранее Telegraf.news писал, что Совмин Беларуси предложил внести изменения в закон “О дорожном движении”. В частности, правительство предлагает разрешить несовершеннолетним белорусам получать водительские права с 17 лет на ещё одну категорию транспортных средств.

Совмин предложил выдавать белорусам права с 17 лет. На какую категорию транспортных средств?