Милиция Минщины объявила 5-дневные рейды на тех, кто "представляет опасность" на дорогах. О ком речь?

Опубликовано: 09.01.2025 18:52 , Обновлено: 09.01.2025

Сотрудники УВД Минского облисполкома объявили профилактическую акцию с говорящим названием "Пешеход". Так, на протяжении пяти дней, с 9 по 13 января, инспекторы ДПС пообещали усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения во всём Минском районе.

В правоохранительном ведомстве сообщили, что основными причинами ДТП с участием пешеходов являются как нарушения ПДД со стороны самих пешеходов, так и несоблюдение определённых требований водителями. В основном речь идёт о правилах, которые касаются проезда нерегулируемых зебр и предоставления преимущества тем, кто передвигается пешком.

Целью пятидневной акции в УВД Миноблисполкома назвали “профилактику дорожно-транспортного травматизма”, а также “обеспечение безопасности уязвимой категории участников дорожного движения”.

Помимо этого, правоохранители призвали белорусов сообщать о “лицах с характерными признаками опьянения”, которые “представляют опасность” на дорогах. Сделать это можно по телефону дежурной части ГАИ Минской области 229-04-44 или 102.

“Стражи дорог обратят внимание на выявление нарушений со стороны тех, кто находится на улично-дорожной сети в тёмное время суток без фликеров. Также в целях пресечения фактов нарушений правил проезда переходов, перевозки детей, а также по пресечению нарушений ПДД со стороны несовершеннолетних, во время акции маршруты патрулирования будут приближены к учреждениям образования”, — обратили внимание в ведомстве.

[info_b] Кстати, с 1 января 2025 года в Беларуси действует новый размер базовой величины — 42 рубля. Соответственно, увеличились и штрафы. Вот сколько теперь придётся платить водителям за превышение скорости (статья 18.12 КоАП Беларуси):

за превышение от 10 до 20 км/ч грозит до 1 БВ (до 42 рублей),

за превышение от 20 до 30 км/ч — от 1 до 3 БВ (от 42 до 126 рублей),

за превышение от 30 до 40 км/ч — от 3 до 10 БВ (от 126 до 420 рублей),

за превышение на 40 км/ч и больше — от 8 до 12 БВ (от 336 до 504 рублей).

Если же водителя заметят за повторным превышением скорости от 20 км/ч и больше в течение года, то размер штрафа составит от 5 до 15 БВ (от 210 до 630 рублей). Также можно лишиться прав на срок до одного года. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске запустили пилотный проект, который в будущем должен избавить белорусских водителей от необходимости предоставлять в ГАИ бумажные медицинские справки. Уже сейчас результаты медосвидетельствования, пройденного в 24-й городской поликлинике спецмедосмотров столицы, будут автоматически передаваться в базу данных Госавтоинспекции.

В Минске начали отменять бумажные медсправки для водителей. Когда по всей Беларуси?