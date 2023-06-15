От границы РФ до границы Украины. – В ГАИ объявили об «отработке» трассы М-8

Опубликовано: 15.06.2023 09:56 , Обновлено: 15.06.2023

В Госавтоинспекции Витебской области 15 июня анонсировали отработку трассы М-8, которая идёт от граница России через Витебск, Гомель и до границы Украины. В ГАИ рассказали, кому инспекторы будут уделять особое внимание и назвали конкретное время начала и окончания усиленного контроля на данной автомагистрали.

В ГАИ Витебской области сообщили, что усиленную отработку трассы М-8 организуют с 16:00 четверга, 15 июня, до 22:00 пятницы, 16 июня .

С чем связано столько пристальное внимание инспекторов именно к этой автомагистрали в этот промежуток времени, в ГАИ не пояснили, однако предупредили автомобилистов, что в этот период отработка трассы будет вестись в две смены. На трассе пообещали выставить наряды ДПС - в тех местах и в те периоды времени, которые, по словам инспекторов, “характеризуются наибольшей вероятностью совершения дорожно-транспортных происшествий”.

За ситуацией на дорогах в ГАИ Витебской области пообещали следить “в режиме гласного, негласного и смешанного контроля”.

Что касается конкретных правонарушений, которым инспекторы намерены уделять наибольшее влияние, то их перечень довольно обширен:

нарушения Правил дорожного движения (ПДД) со стороны водителей автомобилей и мототехники

нарушения ПДД со стороны велосипедистов

нарушения ПДД со стороны пешеходов, в том числе, использующих средства персональной мобильности

выявление и отстранение от управления транспортными средствами нетрезвых водителей и водителей без прав

Кроме того, в ГАИ предупредили о рейдах по местам массового отдыха.

В свою очередь в ГАИ Гомельской области накануне предупредили о том, что на дороги вернулись мотопатрули. Владельцев мототранспорта там призвали обратить внимание на следующие аспекты, за которыми планируют следить инспекторы:

техническое состояние мотоцикла

использование мотоэкипировки

соблюдение безопасного скоростного режима и правил маневрирования, в том числе недопущение рискованного выезда на полосу встречного движения

В Могилёвской области в это время также продолжается комплекс мероприятий, которые ориентированы на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием маршруток и такси. Как сообщили в местной ГАИ, рейды продлятся до 16 июня и в них будут задействованы автомобили “гражданского исполнения” и средства фото-, видеофиксации нарушений.

ГАИ объявила в трех областях Беларуси спецоперации: где и что проверяют?

Напомним, в трёх других областях Беларуси сотрудники Госавтоинспекции также проводят в этот период спецоперации на дорогах - в усиленном режиме и с применением форм негласного и смешанного контроля.