В ГАИ сняли ролик и запретили его смотреть белорусским водителям под угрозой штрафа в 80 рублей. Но есть нюанс

🎥 Видео

Опубликовано: 27.09.2024 10:34 , Обновлено: 27.09.2024

В официальном Tiktok-канале белорусской Госавтоинспекции Беларуси выложили очередной видеоролик. И тут же предупредили: за его просмотр водителям грозит штраф в две базовые величины (что сегодня равняется 80 рублям). Но только в одном случае - если те будут смотреть его за рулём.

Таким нетривиальным способом в ГАИ Беларуси напомнили автомобилистам положения статьи 10.4 действующих Правил дорожного движения Беларуси. В неё чётко прописано, что водителю запрещается “пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, иными не предусмотренными конструкцией транспортного средства устройствами”, при условии, что для этого водителю придётся “держать их в руке либо воздействовать на них рукой”.

Пользователи соцсети юмор белорусских инспекторов оценили и ответили в столь же игривом стиле:

“Тьфу, напугал… Я от неожиданности на трамвае не туда повернул…” - признался один из комментаторов, намекая на то, что именно за рулём этот ролик он и смотрел.

Некоторые зрители же рекомендовали в обязательном порядке поделиться этим видео с водителями маршруток и такси.

“Они иногда так активно ведут не разговор, а переписку, не отвлекаясь на правила проезда перекрестков, пешеходных переходов”, - возмутилась одна из интернет-пользовательниц.

Впрочем, случаи, когда водителей этой категории инспекторы штрафовали именно за такое нарушение, причём благодаря всё тому же интернету, в Беларуси сейчас не редкость. Так, в начале года Telegraf.news рассказал, как ГАИ Могилёва привлекла к административной ответственности 50-летнего водителя маршрутки, которого уличили в том, что он просматривал видео в TikTok, не сходя с рабочего места.

В Могилёве ГАИ наказала водителя маршрутки за просмотр TikTok

Между тем, в белорусском законодательстве предусмотрены два случая, когда за использование мобильного во время движения штрафных санкций может и не последовать. О них ранее рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Когда за разговор во время езды водителю не выпишут штраф в 80 рублей? В ГАИ Беларуси назвали 2 случая