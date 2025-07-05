В ГАИ рекомендовали этим белорусам «безосновательно не приобретать» мототранспорт и напомнили о двух штрафах до 840 рублей

Опубликовано: 05.07.2025 16:47 , Обновлено: 05.07.2025

Госавтоинспекция предостерегла от покупки мототранспорта (к нему относят не только мотоциклы, но и мопеды, скутеры, трициклы, квадроциклы) одну категорию белорусов, напомнив о риске получить сразу два штрафа - один в 10 базовых величин, другой - до 20 базовых (то есть в 420 и 840 рублей, соответственно).

Речь родителях несовершеннолетних, которые нередко садятся за руль мототранспорта, порой и без ведома родителей, но ответственность за это всё равно будет лежать на последних.

В официальном Telegram-канале органов внутренних дел Гомельщины 5 июля заявили, что ситуация с несовершеннолетними водителями на дорогах “остаётся напряженной”, а число задержанных за рулём транспортных средств подростков только растет.

Так, буквально на днях в деревне Добрич Кормянского района Гомельщины инспекторы остановили 16-летнего бесправника на мотоцикле “Минск”. В отношении него составили 4 административных протокола, а мотоцикл забрали на штраф-стоянку.

К сожалению, далеко не всегда такие случаи заканчиваются всего лишь штрафом. Порой о том, что у водителя мотоцикла нет прав и ему не исполнилось 18 лет, инспекторы выясняют уже на месте серьёзного ДТП. Одна из таких аварий, в которой разбился и сам 17-летний бесправники его пассажир-одногодка, произошла в начале мая в Смолевичском районе Минщины. Тогда водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Шансов выжить у молодых людей было мало - оба были без шлемов.

[info_b]Всего, по данным ГАИ Гомельщины, только в этом одном регионе с начала года был задержан 61 подросток за управление транспортными средствами без прав. Более того, пятеро задержанных оказались ко всему прочему ещё и пьяны.[/info_b]

Эти шесть фраз все родители говорят детям, хотя лучше этого не делать. Какими заменить?

При этом инспекторы подчеркнули, что за покупку мототранспорта ребенку придётся отвечать в том числе и родителям.

“Мы настоятельно рекомендуем вам безосновательно не приобретать детям мототранспорт и донести до них, что садиться за руль средств передвижения без водительского удостоверения, знаний и навыков очень опасно и может привести к страшным последствиям”, - призвали правоохранители и напомнили родителям о штрафах.

Привлечь к административной ответственности родителей могут за “передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления”. За это, как пояснили в ГАИ, могут оштрафовать на 5 базовых величин (210 рублей сейчас).

[info_b]Впрочем, в ГАИ указали минимальную планку штрафа. На самом деле статья 18.14 КоАП Беларуси предусматривает максимальный штраф за бесправное вождение, а также за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав - до 20 базовых величин (то есть до 840 рублей сейчас).[/info_b]

Кстати, саму мототехнику при задержании бесправников на дорогах общего пользования, по общему правилу, изымают и помещают на охраняемую стоянку.

А вот родителей (или других законных представителей несовершеннолетнего бесправника) могут дополнительно привлечь ещё по одной статье администартивного кодекса - статья 10.3 КоАП. Она предусматривает штраф за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей, если это повлекло совершение подростком административного правонарушения либо преступления. В случае, если несовершеннолетний не достиг возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность за совершенное деяние, оштрафую родителей - максимум на 10 базовых величин (то есть на 420 рублей сегодня).

Ранее Telegraf.news рассказывал о случае в агрогородке Ольшаны Столинского района Брестчины. Там 7-летний мальчик попал под колёса легкового автомобиля ВАЗ, за рулём которого находился 15-летний подросток. Как выяснили следователи, подросток по неназванной причине воспользовался автомобилем отца и на одной из улиц агрогородка сбил мальчишку, который внезапно выбежал на проезжую часть. Момент ДТП попал на камеру наружного видеонаблюдения.

На видео попало, как на Брестчине подросток на легковушке сбил 7-летнего мальчика

Сообщается, что сбитого мальчика пришлось госпитализировать, а в отношении отца несовершеннолетнего водителя уже возбудили уголовное дело. В правоохранительных органах не уточнили, знал ли он о том, что его сын сел за руль авто, но тогда сообщалось, что за «предоставление транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления», ему грозит тюремный срок — до пяти лет.