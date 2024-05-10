На видео попало, как на Брестчине подросток на легковушке сбил 7-летнего мальчика

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Опубликовано: 10.05.2024 14:07 , Обновлено: 10.05.2024

Брестская Госавтоинспекция в пятницу, 10 мая, опубликовала видео аварии, которая произошла накануне днём в агрогородке Ольшаны Столинского района. Там 7-летний мальчик попал под колёса легкового автомобиля ВАЗ, за рулём которого находился 15-летний подросток.

Как выяснили следователи, подросток по неназванной причине воспользовался автомобилем отца и на одной из улиц агрогородка сбил мальчишку, который внезапно выбежал на проезжую часть. Момент ДТП попал на камеру наружного видеонаблюдения.

Сообщается, что сбитого мальчика пришлось госпитализировать, а в отношении отца несовершеннолетнего водителя уже возбудили уголовное дело. В правоохранительных органах не уточнили, знал ли он о том, что его сын сел за руль авто, но пока за “предоставление транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления”, ему грозит тюремный срок - до пяти лет .

“Нередко именно родители становится пособниками в совершении правонарушений детьми, самостоятельно обучая их вождению и храня на виду ключи от замка зажигания”, - заявили в ГАИ Брестской области.

[info_b]Внимание! На видео присутствуют жестокие кадры. [/info_b]

В связи с данным инцидентом в ГАИ призвали родителей подростков во избежание подобных несчастных случаев “исключить доступ несовершеннолетних ко всем видам механических транспортных средств, на управление которыми у них нет прав”.