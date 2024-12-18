В ГАИ рекомендовали белорусам "приспустить" этот элемент одежды. Что с ним не так?

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Опубликовано: 18.12.2024 08:25 , Обновлено: 18.12.2024

В ГАИ Минска попросили белорусов зимой внимательнее относиться к своей безопасности из-за погодных условий и той одежды, что приходится носиться в холодные периоды.

Там прямо сказали, что один элемент одежды нужно “приспустить”, чтобы увеличить шансы остаться в живых и не получить увечий. Естественно, речь шла не о брюках.

“В капюшоне НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ переходить через проезжую часть. Капюшоны мешают полному обзору проезжей части. И в этом случае велика вероятность не заметить приближающийся автомобиль”, - напомнили инспекторы Госавтоинспекции.

Кроме манипуляций с капюшонами там попросили для начала “убедиться, что приближающиеся транспортные средства остановились, и только после этого переходить проезжую часть”.

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Кстати, проблема с капюшонами как и наушниками становится все более ощутимой. Белорусы, привыкшие к принципу, что “пешеход всегда прав”, все чаще забывают об осторожности на пешеходных переходах и при переходе железной дороги. Что часто приводит к даже к летальным исходам.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске вечером 26 ноября поезд наехал на мужчину, в результате чего он погиб. В Следственном комитете (СК) предупредили всех белорусов и рассказали меры предосторожности.

В Минске мужчина не успел избежать наезда поезда. В СК предупредили всех белорусов