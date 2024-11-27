В Минске мужчина не успел избежать наезда поезда. В СК предупредили всех белорусов

🎥 Видео

Опубликовано: 27.11.2024 10:32 , Обновлено: 27.11.2024

В Минске вечером 26 ноября поезд наехал на мужчину, в результате чего он погиб. В Следственном комитете (СК) предупредили всех белорусов и рассказали меры предосторожности.

По информации СК, трагедия произошла на станции «Курасовщина». 58-летний минчанин шел по железнодорожным путям, увидел приближающийся поезд, попытался избежать наезда, но не успел.

[info_b]Внимание! Видео может вызвать шок, впечатлительным не смотреть.[/info_b]

Следователи пообещали установить “все обстоятельства произошедшего”, в том числе причины трагедии и условия, при которых она случилась.

В СК напомнили, чего нужно избегать на железнодорожных путях:

не находиться там и около в состоянии алкогольного опьянения,

не ходить по путям и не сидеть на рельсах,

не пользоваться наушниками и мобильниками при переходе путей,

не перебегать их перед движущимся составом (важно убедиться, что в зоне видимости нет поезда),

не ходить вдоль путей ближе пяти метров от рельса.

Ранее Telegraf.news писал, что в Жлобине Гомельской области электропоезд 5 июля сбил 8-летнюю девочку, она скончалась на месте. По данным СК, она играла на школьной площадке, а затем пошла домой по привычному маршруту через железнодорожные пути.

В Жлобине электропоезд насмерть сбил 8-летнюю девочку