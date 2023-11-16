В ГАИ рассказали, в каком случае белорусам не пришлют "письма счастья" из России

Опубликовано: 16.11.2023 17:17 , Обновлено: 17.11.2023

После ратификации соглашения о взаимном признании штрафов между Россией и Беларусью Госавтоинспекция официально может присылать так называемые "письма счастья" белорусским автомобилистам, нарушившим правила дорожного движения в России. Однако оказалось, что в некоторых случаях письма от ГАИ приходить не будут. Ситуацию разъяснил заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон.

Представитель ГАИ пояснил, что соглашение было принято для “сближения законодательства” Беларуси и России и “улучшения дорожной обстановки” в обеих странах.

“К сожалению, мы вынуждены констатировать, что граждане нашей страны совершают большое количество нарушений на дорогах России, и наоборот”, - процитировало Занимона агентство БелТА.

Однако, несмотря на “сближение законодательств”, в правилах дорожного движения и административных наказаниях, предусмотренных за нарушения, в Беларуси и России пока есть существенные различия, поэтому в некоторых случаях “письма счастья” за нарушения на дорогах приходить не будут, что впрочем не освобождает водителя от ответственности за правонарушение. Как пояснил Занимон, “взаимное признание” предусмотрено лишь для тех административных правонарушений, “ответственность за которые предусмотрена как в Беларуси, так и в России”.

“Если в России минимальный допустимый порог нарушения скоростного режима составляет свыше 20 км/ч, то если гражданин России превысит скорость на 15 км в Беларуси, штраф будет взыскиваться на территории Беларуси. И соответствующий запрос в Россию направляться не будет”, - привел пример представитель белорусской ГАИ.

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Ранее Телеграф рассказывал, как будет работать данное двухстороннее соглашение, а также пояснял, что согласно законодательству, белорусские автолюбители имеют право обжаловать любой штраф, выписанный как лично сотрудником ГАИ, так и на основании данных автоматических камер фотофиксации. Алгоритм действий водителя, несогласного с выписанным ему штрафом, озвучили в Госавтоинспекции УВД Брестского облисполкома.

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