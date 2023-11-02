Путин подписал закон о российских "письмах счастья" для белорусов

Опубликовано: 02.11.2023 14:52 , Обновлено: 02.11.2023

Президент России Владимир Путин 2 ноября подписал закон о взаимном признании штрафов между Россией и Беларусью. Он вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Соглашение было подписано ещё 8 сентября в 2022 году. И после этого проходило процедуру ратификации в обеих странах.

Теперь Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России теперь сможет официально штрафовать граждан Беларуси за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами фото- и видеофиксации на территории России, даже если те потом уехали на родину.

«Письма счастья» от российской ГИБДД белорусы получать будут не из России, а опосредованно — через белорусскую ГАИ. Согласно документу, выписывать и взыскивать штрафы, а также оспаривать их правомерность компетентные органы будут «в соответствии с законодательством страны, на территории которой было совершено нарушение». Сумма штрафа будет идти в доход страны, пославшей письмо.

При этом штраф будет конвертироваться в национальную валюту по месту жительства нарушителя с округлением до рубля в меньшую сторону.

С белорусской стороны закон был одобрен парламентом в феврале 2023 года, а в марте его подписал Александр Лукашенко.

Кстати, согласно законодательству, белорусские автолюбители имеют право обжаловать любой штраф, выписанный как лично сотрудником ГАИ, так и на основании данных автоматических камер фотофиксации. Их белорусы получают в виде так называемых “писем счастья”. Алгоритм действий водителя, несогласного с выписанным ему штрафом, озвучили в Госавтоинспекции УВД Брестского облисполкома.

Как белорусам обжаловать «письма счастья»? В ГАИ опубликовали пошаговую инструкцию