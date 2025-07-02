В ГАИ рассказали, на какую дорогу в Беларуси отправили «Оракула»

Опубликовано: 02.07.2025 11:54 , Обновлено: 02.07.2025

Витебская Госавтоинспекция 2 июля опубликовала список мест, где будут дежурить мобильные датчики контроля скорости. Среди обычных камер в перечне обнаружился и комплекс «Оракул-инсайт», о котором в МВД недавно рассказывали.

Как следует из сообщения, новый комплекс фотофиксации отправили на трассу М-8 в Оршанский район. Согласно опубликованным данным, он будет работать на участках с 165-го по 172-й километр. Скоростные ограничения стандартные для этой дороги: 90 км/ч для легковых и 70 км/ч для грузовых автомобилей. [link href=“https://yandex.by/maps?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Яндекс Карты [/link][link href=“https://yandex.by/maps/?from=mapframe&ll=30.506649%2C54.494642&source=mapframe&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=11” style=“position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест [/link] Embedded content

Что за «Оракул» и почему его обещали скрывать?

Напомним, как ранее рассказывал Telegraf.news, «Оракул-инсайт» — это мобильный комплекс, который устанавливается прямо в патрульной машине ГАИ. Он способен отслеживать скорость сразу в четырёх полосах, в том числе и во встречном направлении, а также автоматически различать типы транспортных средств, выставляя для них соответствующий лимит скорости.

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Главной фишкой системы, о которой в МВД заявляли ещё в апреле, является её скрытность. Начальник ГУГАИ МВД тогда прямо предупредил, что участки дорог, где работает «Оракул», соответствующими предупреждающими знаками обозначаться не будут.

Видимо, предупреждающих знаков на самой трассе, как и обещали, скорее всего, нет, но Витебская Госавтоинспекция, решила всё же предупредить водителей о контроле через свой официальный Telegram-канал.

ГАИ из других регионов об использовании мобильного комплекса не сообщали.

Кроме того, на днях Витебская ГАИ рассказала о ещё одной «инновации» на белорусских дорогах.

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