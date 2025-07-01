На дорогах Беларуси установили необычные устройства-имитаторы. Зачем?

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Опубликовано: 01.07.2025 15:12 , Обновлено: 01.07.2025

На трассе М-1 в Витебской области ГАИ установила четыре «новых системы пассивного обеспечения безопасности», так называемые «шериф-балки». Эти устройства — не что иное, как имитаторы проблесковых маячков патрульной машины ГАИ.

Завидев издалека мигающие синие огни, водитель, по задумке ГАИ, инстинктивно должен снизить скорость и повысить бдительность, как при виде настоящего патрульного автомобиля. В ГАИ утверждают, что заметить «шериф-балку» можно с расстояния до одного километра.

Расположили эти устройства в Дубровенском районе на аварийно-опасном участке с 604 по 609 км трассы М-1, которая ведёт к границе с Россией.

В ГАИ посчитали, что такой трюк поможет снизить аварийность на опасных участках, заставив автомобилистов ехать аккуратнее.

Ранее редакция Telegraf.news рассказывала, как в Гомельской области на одной из трасс в асфальт встроили «уникальные» светодиоды с различными эффектами, которые призваны помогать водителям ориентироваться в темноте.

«Особенно круто на поворотах!» — ГАИ внедрила на одной из белорусских дорог эффекты мерцания