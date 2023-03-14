В ГАИ рассказали, какие нарушения нашли в белорусских маршрутках

Опубликовано: 14.03.2023 11:07 , Обновлено: 14.03.2023

Сотрудники Госавтинспекции озвучили первые результаты масштабных проверок белорусских маршруток, проведенных совместно с Транспортной инспекцией. Поводом для этого стал ряд ДТП с участием этого транспорта в 2023 году.

Как сообщили в ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска, чаще всего инспекторы штрафовали владельцев и водителей маршруток за несвоевременное прохождение техосмотра, выпуск на линию транспортного средства с неисправностями. Причем речь идет как о малозначительных дефектах, таких как перегоревшие лампочки в фарах, так и о неисправностях, которые могут повлечь серьезное ДТП, например, недостаточно эффективной тормозной системе, передает телеграм-канал газеты «На страже»

В ГАИ также отметили, что нередко владельцы маршруток переоборудуют грузовые микроавтобусы для перевозки пассажиров с нарушением правил.

«Подобная трансформация вполне законна, главное - кресла должны быть установлены по всем стандартам. Ведь закрепленные кустарно не только не защитят во время аварии, но и травмируют», - отметили в Госавтоинспекции.

7 бесправников за неделю

Как сообщал Телеграф, после серьезной аварии в Смолевичском районе, где в результате столкновения МАЗа и маршрутки погибли 11 человек, Министерство транспорта Беларуси объявило об усилении контроля за маршрутными такси. С 27 февраля по 13 марта Транспортная инспекция и ГАИ проводили масштабные проверки.

В результате, как сообщили в ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска, за первую неделю этих проверок по всей Беларуси было выявлено порядка 1700 нарушений. В числе нарушителей оказались семь бесправников, причем одного из них сотрудники ГАИ задержали пьяным за рулем.

Нетрезвого водителя маршрутки словили также в Бресте. Проверка показала, что содержание алкоголя в крови 51-летнего водителя составило 0,48 промилле. Несмотря на то, что на момент задержания в маршрутке не было пассажиров, избежать наказания пьяному водителю это не поможет.