В ГАИ рассказали, как "отфильтровали" целый город. У кого из белорусов забирают машины и права?

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Опубликовано: 09.11.2023 14:11 , Обновлено: 09.11.2023

В ГАИ Могилевской области сообщили, что провели "отработку" целого города, самого большого после областных центров - Бобруйска. В результате некоторые водители лишились прав и машин.

В ГАИ Бобруйска уточнили, что провели специальное мероприятие «Фильтр», чтобы “укрепить дисциплинированность” водителей, а ещё чтобы “предупредить” ДТП и выявить тех, кто управляет автомобилем в нетрезвом виде или без прав.

“Как итог: от управления отстранены 33-летний бобруйчанин с признаками алкогольного опьянения и 47-летний житель Кировского района, не имеющий права управления. Автомобили доставлены на охраняемую стоянку.”, - похвалились в ГАИ уловом.

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Там рассказали, что с начала года в Бобруйске уже задержали 249 нетрезвых и 548 бесправных водителей.

Что за “фильтры”?

В отличие от классических “рейдов” о “фильтрах” в ГАИ заранее сообщают не всегда. Весь эффект таких мероприятий, получается, состоит во внезапности.

Телеграф не раз в 2023 году писал о “фильтрах” в разных областях Беларуси. Их проводили и Витебской, Гомельской, Могилевской и Минской областях.

Обычно в ходе “фильтра” ГАИ выставляют на дорогах посты и устраивают целые “стоянки”, обозначенные дорожными конусами, куда может встать сразу несколько машин. Часто суть «фильтров» — это перекрытие дороги, чтобы осталась только одна полоса. Проверки проводят, как правило, на выходных, и даже на скоростных трассах.

Ждать водителям такие мероприятия стоит в любом регионе Беларуси, а проверять инспекторы ГАИ могут все. Скоро зима, поэтому даже зимние шины.

ГАИ на дорогах по всей Беларуси стала устраивать «фильтры». Кто попадается?

Ранее Телеграф писал, что ГАИ попросила белорусов начать переобувать свои автомобили не дожидаясь 1 декабря. Там свою рекомендацию аргументировали первыми заморозками. Однако не всякая зимняя резина законна даже после 1 декабря.

За какие зимние шины все равно штраф? ГАИ попросила белорусов переобуть машины раньше зимы