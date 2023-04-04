ГАИ на дорогах по всей Беларуси стала устраивать «фильтры». Кто попадается?

Опубликовано: 04.04.2023 08:28 , Обновлено: 04.04.2023

В Госавтоинспекции рассказали о проведении в Беларуси специального мероприятия «Фильтр», в рамках которого ловят нарушителей правил дорожного движения.

[info_b] Суть «фильтров» — перекрыть дорогу и оставить только одну полосу, или просто заузить полосы. Проверки проводят чаще всего на выходных, и даже на скоростных трассах.[/info_b]

Цель рейдов ГАИ:

укрепление дисциплинированности;

предупреждение ДТП;

выявление водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии;

выявление бесправников.

Например, 2 апреля «фильтры» устроили в Витебской области, чтобы «пресечь грубые нарушения ПДД». В местном ГАИ призвали белорусов, которые «стали свидетелем того, что за руль садится нетрезвый водитель, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102».

Перед этим операцию «фильтр» провелив Гродненской области — на автодороге Р44 Гродно-Лунно. Наряды ДПС заузили полосы движения во всех направлениях и проверяли водителей, транспорт и документы. За три часа ГАИшники выявили 106 административных нарушений: 3 водителя управляли автомобилем без прав, 66 своевременно не прошли техосмотр своевременно. Некоторые ехали с тонировкой, не пристегнутыми, а также перевозили детей без специальных удерживающих устройств. При этом, ни одного нетрезвого человека за рулем не нашли.

А вот в Могилеве, Бобруйске и Могилевском районе «фильтры» поставили в будний день, понедельник, с 6:30 до 8:30 утра.

ГАИ пообещала «жестко» наказывать

Напомним, министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 29 марта приказал сотрудникам Госавтоинспеции максимально «жестко» наказывать белорусов за грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Там напомнили, что за некоторые грозит уголовная ответственность с конфискацией автомобиля и лишением прав.

Конфискация и лишение — Глава МВД приказал ГАИ «жестко» наказывать белорусских водителей