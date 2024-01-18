В ГАИ рассказали, как белорусам получить права без учебы в автошколе

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Опубликовано: 18.01.2024 10:36 , Обновлено: 18.01.2024

В ГАИ Лиды рассказали, каким образом можно самостоятельно, то есть без учебы в автошколе, подготовиться к сдаче теоретического и практического экзамена на права. Это возможно вполне «официально», но при определенных обстоятельствах. И есть важное уточнение.

Для этого нужно обратиться в МРЭО ГАИ по месту жительства. При этом необходимо предоставить веские доказательства обстоятельств, в связи с которыми желающий не имеет возможности посещать занятия, рассказал инспектор ДПС ОГАИ Лидского РОВД Сергей Кушель. И уточнил:

«Такими причинами могут быть полная занятость на работе, уход за лицом, нуждающимся в постоянной посторонней помощи, и другие. Вопрос о допуске к теоретическому и практическому экзамену на право управления ТС будет рассматриваться начальником ГАИ».

Кроме заявления, необходимо представить медицинскую справку о состоянии здоровья и паспорт, добавил инспектор.

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Важное уточнение от ГАИ

[info_b]Лица, подготовившиеся самостоятельно к сдаче экзаменов и не сдавшие теоретический или практический экзамен три раза, в дальнейшем к экзаменам в экзаменационных подразделениях допускаются только после прохождения обучения по соответствующим программам подготовки водителей транспортных средств.[/info_b]

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