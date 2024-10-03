В ГАИ призвали белорусских водителей «привлекать пассажиров» к наблюдению за дорогой. Когда наступает «самое опасное время»?

Опубликовано: 03.10.2024 13:25 , Обновлено: 03.10.2024

В белорусской Госавтоинспекции призвали водителей "привлекать пассажиров" к наблюдению за дорогой и рассказали, когда осенью на трассах наступает "самое опасное время".

Как сообщили в главном управлении ГАИ (ГУГАИ) МВД Беларуси, в последнее время стали чаще случаться ДТП с дикими животными. При столкновении с крупными особями, продолжили правоохранители, водителей и пассажиров с тяжелыми травмами госпитализируют в больницы.

Вот какие рекомендации дала ГАИ для предотвращения ДТП с животными или минимизации их последствий:

Нужно быть “особенно внимательным” при проезде леса и зарослей кустарников. Для наблюдения за правой обочиной можно привлечь пассажиров. Нельзя игнорировать дорожные знаки. Если они указывают на вероятность появления диких животных на трассе, стоит снизить скорость и повысить бдительность. “Самым опасным временем” суток Госавтоинспекция назвала раннее утро и сумерки, так как в этот период снижена внимательность водителей, а у животных, наоборот, повышается активность. В темное время суток их можно заметить по глазам, которые отражаются в свете фар. При появлении животного на трассе даже на большом расстоянии от него надо снизить скорость до минимума и помнить, что особей может быть несколько. Если зверь выбежал на дорогу ночью, он может начать паниковать и метаться из-за света фар. В этом случае водителю следует остановиться на обочине, выключить фары, оставив при этом габариты и аварийную сигнализацию, и подождать, пока животное уйдет с дороги. Не стоит сигналить: это может привести к непредсказуемой реакции у животного. Если столкновения избежать не удалось, то покидать место аварии нельзя: за это грозит административная ответственность. Также запрещено забирать с собой тушу сбитого животного: это может привести к “уголовке” за незаконную охоту. В случае ДТП с животным нужно обозначить место происшествия, вызвать экстренные службы, помочь пострадавшим людям, если такие есть.

Ранее Telegraf.news рассказывал, сколько лет по статье Уголовного кодекса Беларуси грозит за незаконную охоту на дорогах, если водитель увез с собой тушу сбитого зверя. К слову, если животное выжило, подходить к нему нельзя, так как в состоянии шока зверь может покалечить или даже убить человека.

До 6 лет тюрьмы. В ГАИ предупредили белорусских водителей об ответственности за «незаконную охоту» на дорогах

Также мы писали, что инспекторы ГАИ устроили рейды в Слуцком районе Минской области, в ходе которых “вылавливали” на дорогах автомобили с “неправильными” фарами. Рейды проводили в темное время суток, проверяя исправность световых приборов встречных авто “на глаз”, а затем останавливая водителей для разбирательств. Узнали, какое наказание грозит белорусским автомобилистам за подобные нарушения.

«Видишь, лупит по глазам!» — ГАИ устроила рейды на белорусских водителей с неправильными фарами. Какой штраф?