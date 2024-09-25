До 6 лет тюрьмы. В ГАИ предупредили белорусских водителей об ответственности за "незаконную охоту" на дорогах

Опубликовано: 25.09.2024 18:44 , Обновлено: 25.09.2024

В ГАИ Брестской области рассказали, когда водителей могут привлечь к уголовной ответственности за "незаконную охоту" на дорогах. Такое может произойти после того, как машина сбила животное.

В Госавтоинспекции пояснили, что в случае ДТП с животными нельзя увозить с собой сбитого зверя, иначе действия водителя приравняют к незаконной охоте. Ответственность за это предусмотрена статьей 282 Уголовного кодекса Беларуси.

[info_b]Согласно пункту 4 этой статьи, незаконная охота, совершенная с использованием механического наземного, водного или воздушного транспортного средства либо повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом.[/info_b]

В ГАИ Брестчины рассказали, что животные в утреннее и вечернее время суток становятся активнее: утром бегут на ночевку в глубь леса, а вечером перемещаются ближе к пище. Водитель должен обращать внимание на знак “Дикие животные”, снижая скорость движения и повышая бдительность.

Водитель сбил лося в Минске

Вот что, по информации ГАИ, нужно делать, если столкновения с животным избежать не удалось:

вызвать сотрудников Госавтоинспекции, которые направят информацию в Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при президенте (ее сотрудники, ветеринарный врач и представитель Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды также приезжают на место аварии),

обозначить место ДТП, поставив знак аварийной остановки,

оставаться на месте происшествия.

В ведомстве подчеркнули, что нельзя подходить к дикому животному, если оно выжило, так как в состоянии шока зверь может покалечить или даже убить человека. Если получится, следует объехать внезапно выбежавшее на дорогу животное сзади, так как инстинкт и страх, как правило, гонят зверя вперед.

“Если видите бегущего наперерез лося, косулю, оленя, предварительно, по возможности, максимально снизив скорость и отслеживая траекторию движения дикого животного, направляйте автомобиль в противоположенную сторону от направления движения «бегуна», если это позволяет дорожная обстановка и нет встречных или попутных автомобилей, в которые вы можете врезаться”, - порекомендовали в ГАИ.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в одном из городских чатов Витебска в июле появилось видео ночного ДТП. Там под колеса легковушки угодил лось. Откуда взялось дикое животное в самом центре города, неизвестно.

На видео попало, как легковушка в центре Витебска сбила лося