"Видишь, лупит по глазам!" - ГАИ устроила рейды на белорусских водителей с неправильными фарами. Какой штраф?

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Опубликовано: 01.10.2024 10:12 , Обновлено: 01.10.2024

Инспекторы ГАИ устроили рейды в Слуком районе Минской области, в ходе которых "вылавливали" на дорогах автомобили с "неправильными" фарами. Рейды проводили в тёмное время суток, проверяя исправность световых приборов встречных авто "на глаз", а затем останавливая водителей для разбирательств. Узнали, какое наказание грозит белорусским автомобилистам за подобные нарушения.

Ролик, снятый с инспекторами в рейде ГАИ местным блогером, появился в TikTok-канале slutskgorod. Автор ролика показал, как инспекторы в служебной машине выискивают в движении машины, которые своими фарами ослепляют водителей встречных авто.

“Видишь, лупит по глазам!” - указал инспектор на очередного нарушителя, после чего машину остановили для выяснения обстоятельств и разъяснительной беседы.

Инспекторы, останавливая водителей машин, которые светят слишком ярко, проверяют документы на оборудование (например, если в машине установлены светодиодные, ксеноновые или галогенные ламы, для которых обязательное наличие специальных отражателей), а при их отсутствии - проверяют номинацию по своей базе.

[info_b]Согласно действующей редакции Правил дорожного движения (ПДД), нарушением считается не только не работающие или грязные фары, но и их неправильная регулировка, а также, например, отсутствующие рассеиватели на световых приборах или использование рассеивателей и ламп, которые не соответствуют типу установленных фар.[/info_b]

В случае нарушения кто-то, судя по ролику, может отделаться устным предупреждением от инспекторов, однако в Кодексе об административных нарушениях предусмотрено и более суровое наказание - штраф до 1 базовой величины (40 рублей сегодня) и до 5 базовых (до 200 рублей) за повторное нарушение в течение года.

Такие рейды, судя по видео, испек торы намерены проводить регулярно, а в комментариях водители эту инициативу в большинстве своём поддержали.

“Этим уже пора давно масштабно заниматься”, - написал один из зрителей.

Ранее Telegraf.news рассказывал, за чем следят ГАИ на дорогах и улицах белорусских городов с помощью квадрокоптеров.

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