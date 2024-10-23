В ГАИ пригрозили белорусским мотоциклистам штрафом в 160 рублей за этих пассажиров

Опубликовано: 23.10.2024 15:36 , Обновлено: 23.10.2024

Столичная Госавтоинспекция напомнила белорусским мотоциклистам о штрафах, которые они могут получить за нарушения своих пассажиров. Ведь, согласно действующему белорусскому законодательству, ответственность за состояние пассажира, его экипировку и поведение несёт именно водитель мотоцикла.

Так, в УГАИ ГУВД Мингорисполкома на вопрос одного из читателей газеты “Аргументы и факты” пояснили, что действующие Правила дорожного движения (ПДД) запрещают водителю мотоцикла перевозить нетрезвых пассажиров непосредственно сзади за водителем. За это мотоциклиста могут оштрафовать - до 4 базовых величин (сейчас это равнозначно 160 рублям).

Есть из этого правила исключение: нетрезвого пассажира можно усадить в боковой прицеп. Это уже не будет считаться нарушением.

Кстати, такой же штраф - до 4 базовых величин - белорусские мотоциклисты могут получить и за перевозку другой категории пассажиров -* детей младше 12 лет*. Согласно пункту 181.5 ПДД, их запрещено перевозить как на мотоцикле, так и на мопеде.

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Кроме того, пассажиры, садясь на мотоцикл, обязаны полностью застегнуть мотошлем, что также должен проконтролировать водитель, чтобы не получить штраф из-за несознательности “второго номера”. За нарушение этого требования ПДД можно поплатиться ещё четырьмя базовыми, которые взыщут также с водителя.

Ранее Telegraf.news рассказал о штрафах, которые грозят белорусам за отказ от медицинского освидетельствования. Инспекторы ГАИ подчёркивают, что штрафы за это светят как водителям, так и пешеходам, а принудить к прохождению процедуры могут тех, в отношении кого имеются “достаточные основания полагать”, что человек пьян.

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