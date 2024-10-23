Оштрафуют и пешеходов? В ГАИ напомнили, что грозит белорусам за отказ от медосвидетельствования

Опубликовано: 23.10.2024 12:06 , Обновлено: 23.10.2024

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнили о штрафах, которые грозят белорусам за отказ от медицинского освидетельствования. Инспекторы обратили внимание, что санкции светят как водителям, так и пешеходам, а принудить к прохождению процедуры могут тех, в отношении кого имеются "достаточные основания полагать", что человек пьян.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством сотрудники Госавтоинспекции имеют право проводить освидетельствование, а также задерживать и доставлять “подозрительных” белорусов в организации здравоохранения для проведения процедуры в присутствии врача или другого специалиста.

Согласно КоАП РБ, отказ от освидетельствования влечёт ответственность, равную ответственности за нарушение ПДД, которое бы человек совершил, будучи пьян:

штраф для водителя – 200 БВ (8000 рублей) с лишением права управления на 5 лет;

штраф для пешехода – от 3 до 5 БВ (от 120 до 200 рублей).

Инспекторы добавили, что отказ водителя от освидетельствования, совершённый в течение года после наложения административного взыскания за аналогичный проступок или управление автомобилем в нетрезвом состоянии влечёт уже уголовную ответственность.

Кроме того, в ГАИ Могилёвщины сообщили, что с 17 по 24 сентября инспекторы вместе с другими службами милиции будут “изымать” с автодорог одну категорию граждан. О комплексе профилактических мероприятий предупредили также в ГАИ Витебщины, а в Минской области стражи дорог пообещали “не оставить без внимания” техническое состояние авто.

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Ранее Telegraf.news писал, что белорусам, которые передвигаются на электросамокатах, может грозить серьёзное уголовное наказание в случае ДТП с пешеходом. Как показала судебная практика, если вина “водителя” электросамоката, сбившего пешехода, будет доказана, сумма денежной компенсации может доходить до 15 тысяч рублей, а виновнику ДТП могут ещё и уголовный срок присудить.

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