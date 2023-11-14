"Только отъехал. Туда-сюда" - В ГАИ показали, как следят за белорусами на дорогах из гражданских машин

🎥 Видео

Опубликовано: 14.11.2023 09:53 , Обновлено: 14.11.2023

В ГАИ Гродно опубликовали видео, в котором показали, как применяют "негласный контроль" для слежки за водителями на дорогах. Для этого они проехались по Гродно.

Самое большое внимание инспекторов уделили водителям такси. “К сожалению, без игнорирования требований ПДД не обошлось”, - пожаловались в ГАИ.

“Самыми частыми нарушениями стали - нарушение правил маневрирования, игнорирование требования пристегнуться ремнем безопасности и пользование мобильными устройствами во время движения”, - указали в Госавтоинспекции.

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Чего не пристегиваетесь? - спросил на видео инспектор ГАИ одного из остановленных таксистов.

Только отъехал от пассажира. Туда-сюда… - поделился ненужными подробностями водитель.

Нужно пристёгиваться, - уставшим голосом попросил таксиста гаишник.

Ранее Телеграф сообщил, что в ГАИ Беларуси сообщили, что белорусские водители должны исключить “посторонние факторы”, которые могут привести к серьезным авариям. В качестве примера таких причин в ведомстве опубликовали целую инфографику.

За какие «посторонние факторы» в Беларуси могут ввести наказание водителей? В ГАИ предупредили об опасности