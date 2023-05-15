Белорусских водителей будут штрафовать с 25 мая за езду без включенных фар. Сколько базовых?

Опубликовано: 15.05.2023 09:24 , Обновлено: 16.05.2023

С приближением школьных каникул белорусская Госавтоинспекция традиционно на особый контроль берёт вопросы безопасности детей на дороге. Поэтому водителей в ближайшее время наверняка ждут новые рейды, а значит, и новые штраф, в том числе за езду без включенных фар в светлое время суток.

Согласно пункту 166.9 Правил дорожного движения, в Беларуси водители обязаны ездить днём с включённым ближним светом фар или дневными ходовыми огнями с 25 мая по 5 июня , то есть привыкать к новому режиму вождения нужно начать уже за пять дней до начала летних каникул.

За нарушение этого требования инспекторы могут оштрафовать водителя по части 3 статьи 18.13 КоАП - до 3 базовых величин ( до 111 рублей сегодня). Впрочем, статья также позволяет инспектору вынести водителю только предупреждение.

Отметим, что в течение всех летних каникул включать фары днём вовсе не обязательно (хотя приветствуется инспекторами). В следующий раз это требование станет обязательным для всех уже в преддверии нового учебного года: с 25 августа по 5 сентября водители также обязаны будут включать днём фары.

Перед школьными каникулами в ГАИ также напомнили правила перевозки детей в легковом автомобиле. За их нарушения пунктом 6 статьи 18.13 КоАП также предусмотрен штраф - до четырех базовых величин ( до 148 рублей ):