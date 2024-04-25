В "Минсктрансе" рассказали, как будет ходить на майских праздниках пассажирский транспорт в столице и пригороде
Предприятие "Минсктранс" рассказало в своем Telegram-канале, по какому расписанию на майских праздниках будет ходить пассажирский транспорт в столице и пригороде.
Так, 1 мая (среда), 9-го (четверг) и 14-го (вторник) городской пассажирский транспорт будет работать по графику воскресенья. А 30 апреля (вторник), 8 мая (среда) и 18 мая (суббота) - по графику пятницу, сообщили в “Минсктрансе”.
Изменится также график движения пригородного транспорта:
- 1 мая его работу организуют по графику воскресенья,
- 9 мая - тоже по графику воскресенья,
- 13-го (понедельник) - по графику субботы (кроме маршрута № 382А, он будет ходить по графику буднего дня),
- 14-го – по графику воскресенья,
- 18 мая – по графику пятницы (также кроме маршрута № 382А, он будет работать по графику выходного дня).
Кроме того, из-за изменения режима работы крупных торговых предприятий 13 мая в “Минсктрансе” пообещали :
- отменить работу автобусных маршрутов № 76э, 83э, 114С,
- организовать работу маршрута № 151С по графику буднего дня,
- уменьшить количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 130, 140,
- и запустить автобус № 134С (ДС “Чижовка” - ДС “Малиновка-4”).
Как белорусы будут отдыхать и работать в мае
Согласно производственному календарю от Минтруда Беларуси, официальными выходными в мае, как обычно, будут 1 и 9 мая. День Труда и День Победы выпадают на среду и четверг и переноситься не будут. Следующая за праздником пятница, 10 мая, останется рабочей.
Зато с 11 по 14 мая белорусов ожидают мини-каникулы. Это четыре выходных дня с субботы по вторник (14 мая - Радуница).
Правда, за понедельник, 13 мая, согласно постановлению Совмина, рабочий день придется отработать в субботу, 18 мая.
11 выходных и 1 перенос. Как белорусы будут отдыхать и работать в мае?