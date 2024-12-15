По всей Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Где ждать "очень сильный ветер", а где "жару" до +10°C?

Опубликовано: 15.12.2024 18:17 , Обновлено: 15.12.2024

Белгидрометцентр объявил на 16 декабря по всей Республике оранжевый уровень опасности. Это связано с приходом в Беларусь теплого фронта с Балтики, который принесет снегопады и метели переходящие в дожди.

Погодные ТГ-каналы, которые следят за прогнозами международных моделей, подтвердили прогноз государственных синоптиков.

“В воскресенье над Норвежским морем будет кружить циклон Ziva. В точке его окклюзии на углубляющейся ложбине ночью 16 декабря над Ботническим заливом оформится частный циклон с давлением 974 гПа”, - рассказал подробности метеорологический ТГ-канал “Метеовайб”, который отслеживать изменения погоды в Беларуси и ее окрестностях.

Согласно его прогнозу, днем 16 декабря по юго-западу Беларуси до +9°С. А из-за барического градиента усилится западный ветер до 15-20 м/с.

“Но самые опасные погодные условия принесет холодный фронт циклона. Из-за значительных сдвигов ветра, высокого САPE, сформируются условия для возникновения линейных конвективных систем с ливневыми дождями, а их прохождение будет сопровождаться опасными шквалами до 20-26 м/с! Больше всего от них может пострадать Гродненская и Брестская области”, - предупредил “Метеовайб”.

Вот и в МЧС предупредили, что белорусам следует быть готовыми к:

повреждению линий связи и электропередач; нарушению электроснабжения; повреждению (обрушению) слабо укрепленных конструкций, сооружений, кровель зданий, сельскохозяйственных угодий, транспортных средств, хозяйственных построек; падению деревьев; увеличение вероятности транспортных происшествий.

Не расслабляться и во вторник?

Впрочем, в Белгидромете сообщили, что 17 декабря (во вторник) на большей части территории Беларуси сильный ветер сохранится и порывами будет достигать 15-20 м/с. Например, в Минске стихия разойдется сразу на два дня. А значит утром и днем 16 декабря (понедельник) и в течение суток 17 декабря (вторник) ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

А что с температурой и осадками?

Согласно данным Белгидромета, в понедельник, 16 декабря , жителям Республики стоит ожидать осадки в сразу в виде снега и мокрого снега, переходящий в дождь.

Пои этом ночью и утром лучше быть готовыми к слабым метелям и гололеду. А вот температура будет колебаться от -3.. +3°С ночью до +2°С по востоку и до +10°С по юго-западу Беларуси.

Уже во вторник-среду ( 17-18 декабря ) погоду в Республике “будут определять фронтальные разделы и теплые неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся с акватории Балтики”, порадовали в Белгидромете.

А это значит, что в эти дни стоит ожидать облачную погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега. 17 декабря температура воздуха скорее всего, будет меняться от -2°С по северо-востоку +6°С по юго-западу ночью до дневных +1..+8°С.

18 декабря , в среду температура ночью опустится не ниже -2..+5°С, а днем может расти от -2°С по северу до +7°С по юго-западу.