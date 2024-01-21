В ГАИ назвали город Беларуси, где 22 января проведут специальный "фильтр"

Опубликовано: 21.01.2024 17:51 , Обновлено: 21.01.2024

В ГАИ Могилевской области сообщили, что в понедельник, 22 января, в Могилеве поведут "специальное мероприятие Фильтр". Искать пообещали в первую очередь одну категорию водителей.

“Оно направлено на укрепление дисциплинированности участников дорожного движения, предупреждение ДТП, выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также не имеющих права управления”, - сообщили в ГАИ и посоветовали “учитывать данную информацию!”

В ГАИ рассказали, кому из белорусских водителей можно ехать под запрещающие знаки

Суть «фильтра» — перекрытие дорог, чтобы оставалась только одна полоса для движения. В таком месте ГАИ устанавливает патруль или несколько, цель которых остановка и проверка практически всего транспорта. Проверки проводят чаще всего на выходных и после, причем даже на скоростных трассах.

Ранее Телеграф писал, что Госавтоинспекция предостерегла белорусских водителей от опасного маневрирования на дорогах, которое потенциально может “помешать нормальному движению других транспортных средств”. В ГАИ УВД Брестского облисполкома рассказали, что представляет собой “безопасное маневрирование” и как на самом деле следует перестраиваться из полосы в полосу.

Многие белорусы делают это неправильно? В ГАИ рассказали, как на самом деле надо перестраиваться из полосы в полосу