Многие белорусы делают это неправильно? В ГАИ рассказали, как на самом деле надо перестраиваться из полосы в полосу
Госавтоинспекция предостерегла белорусских водителей от опасного маневрирования на дорогах, которое потенциально может "помешать нормальному движению других транспортных средств". В ГАИ УВД Брестского облисполкома рассказали, что представляет собой "безопасное маневрирование" и как на самом деле следует перестраиваться из полосы в полосу.
В областной ГАИ маневрированием назвали “изменение направления движения” транспортного средства при перестроении, поворотах, развороте, движении задним ходом, обгоне и объезде.
[info_b]Согласно действующим в Беларуси Правилам дорожного движения, к маневрированию относятся:
- начало движения,
- перестроение в движении из одной полосы движения в другую,
- выезд на трамвайные пути и съезд с них,
- поворот направо или налево,
- разворот,
- съезд с проезжей части дороги,
- движение задним ходом.[/info_b]
Как правильно перестраиваться из полосы в полосу?
Главным условием безопасного маневрирования в ГАИ назвали “выполнение соответствующих правил”. В числе обязательных правил инспекторы перечислили следующие:
- предварительно внимательно изучить окружающую обстановку через зеркало заднего вида, чтобы не помешать нормальному движению других транспортных средств;
- заблаговременно подать предупредительный сигнал о маневре;
- точно выполнить маневр на правильно выбранной скорости.
Когда запрещено перестраиваться?
При этом инспекторы подчеркнули, что “подача сигнала о намеченном маневре не освобождает водителя от обязанности не создавать помехи движению”, равно как и не снимает с него ответственности “за последствия в случае создания помехи”. По их словам, перестраиваться их одной полосы или ряда в другую можно, только убедившись, что этот маневр не заставит других водителе, едущих по той полосе:
- резко затормозить,
- увеличить скорость,
- круто свернуть в сторону.
“Эти условия можно выполнить, когда между транспортными средствами на этой полосе имеется расстояние не менее чем дистанция безопасности”, - пояснили в ГАИ.
Там также дали подробную инструкцию перестроения, которая, при точном выполнении, займёт у водителя от 4 до 6 с (в зависимости от скорости движения):
- поравнявшись с “окном”, равным дистанции безопасности, подать сигнал о перестроении,
- поддерживая соответствующую скорость, плавно повернуть рулевое колесо для перехода на новую полосу,
- также плавно повернуть руль обратно, выравнивая автомобиль на новой полосе.
- выключить сигнал о перестроении,
- двигаться по новой полосе, выдерживать безопасную дистанцию.
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