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Многие белорусы делают это неправильно? В ГАИ рассказали, как на самом деле надо перестраиваться из полосы в полосу

Многие белорусы делают это неправильно? В ГАИ рассказали, как на самом деле надо перестраиваться из полосы в полосу
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Госавтоинспекция предостерегла белорусских водителей от опасного маневрирования на дорогах, которое потенциально может "помешать нормальному движению других транспортных средств". В ГАИ УВД Брестского облисполкома рассказали, что представляет собой "безопасное маневрирование" и как на самом деле следует перестраиваться из полосы в полосу.

 

В областной ГАИ маневрированием назвали “изменение направления движения” транспортного средства при перестроении, поворотах, развороте, движении задним ходом, обгоне и объезде.

[info_b]Согласно действующим в Беларуси Правилам дорожного движения, к маневрированию относятся:

  • начало движения,
  • перестроение в движении из одной полосы движения в другую,
  • выезд на трамвайные пути и съезд с них,
  • поворот направо или налево,
  • разворот,
  • съезд с проезжей части дороги,
  • движение задним ходом.[/info_b]

Как правильно перестраиваться из полосы в полосу?

Главным условием безопасного маневрирования в ГАИ назвали “выполнение соответствующих правил”. В числе обязательных правил инспекторы перечислили следующие:

  • предварительно внимательно изучить окружающую обстановку через зеркало заднего вида, чтобы не помешать нормальному движению других транспортных средств;
  • заблаговременно подать предупредительный сигнал о маневре;
  • точно выполнить маневр на правильно выбранной скорости.

Когда запрещено перестраиваться?

При этом инспекторы подчеркнули, что “подача сигнала о намеченном маневре не освобождает водителя от обязанности не создавать помехи движению”, равно как и не снимает с него ответственности “за последствия в случае создания помехи”. По их словам, перестраиваться их одной полосы или ряда в другую можно, только убедившись, что этот маневр не заставит других водителе, едущих по той полосе:

  • резко затормозить,
  • увеличить скорость,
  • круто свернуть в сторону.

“Эти условия можно выполнить, когда между транспортными средствами на этой полосе имеется расстояние не менее чем дистанция безопасности”, - пояснили в ГАИ.

Там также дали подробную инструкцию перестроения, которая, при точном выполнении, займёт у водителя от 4 до 6 с (в зависимости от скорости движения):

  • поравнявшись с “окном”, равным дистанции безопасности, подать сигнал о перестроении,
  • поддерживая соответствующую скорость, плавно повернуть рулевое колесо для перехода на новую полосу,
  • также плавно повернуть руль обратно, выравнивая автомобиль на новой полосе.
  • выключить сигнал о перестроении,
  • двигаться по новой полосе, выдерживать безопасную дистанцию.

Ранее Телеграф рассказал, каким образом можно самостоятельно, то есть без учебы в автошколе, подготовиться к сдаче теоретического и практического экзамена на права в Беларуси. В ГАИ заверили, что это возможно вполне официально, но лишь при определенных обстоятельствах.

В ГАИ рассказали, как белорусам получить права без учебы в автошколе

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