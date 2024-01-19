Многие белорусы делают это неправильно? В ГАИ рассказали, как на самом деле надо перестраиваться из полосы в полосу

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Опубликовано: 19.01.2024 10:25 , Обновлено: 19.01.2024

Госавтоинспекция предостерегла белорусских водителей от опасного маневрирования на дорогах, которое потенциально может "помешать нормальному движению других транспортных средств". В ГАИ УВД Брестского облисполкома рассказали, что представляет собой "безопасное маневрирование" и как на самом деле следует перестраиваться из полосы в полосу.

В областной ГАИ маневрированием назвали “изменение направления движения” транспортного средства при перестроении, поворотах, развороте, движении задним ходом, обгоне и объезде.

[info_b]Согласно действующим в Беларуси Правилам дорожного движения, к маневрированию относятся:

начало движения,

перестроение в движении из одной полосы движения в другую,

выезд на трамвайные пути и съезд с них,

поворот направо или налево,

разворот,

съезд с проезжей части дороги,

движение задним ходом.[/info_b]

Как правильно перестраиваться из полосы в полосу?

Главным условием безопасного маневрирования в ГАИ назвали “выполнение соответствующих правил”. В числе обязательных правил инспекторы перечислили следующие:

предварительно внимательно изучить окружающую обстановку через зеркало заднего вида, чтобы не помешать нормальному движению других транспортных средств;

заблаговременно подать предупредительный сигнал о маневре;

точно выполнить маневр на правильно выбранной скорости.

Когда запрещено перестраиваться?

При этом инспекторы подчеркнули, что “подача сигнала о намеченном маневре не освобождает водителя от обязанности не создавать помехи движению”, равно как и не снимает с него ответственности “за последствия в случае создания помехи”. По их словам, перестраиваться их одной полосы или ряда в другую можно, только убедившись, что этот маневр не заставит других водителе, едущих по той полосе:

резко затормозить,

увеличить скорость,

круто свернуть в сторону.

“Эти условия можно выполнить, когда между транспортными средствами на этой полосе имеется расстояние не менее чем дистанция безопасности”, - пояснили в ГАИ.

Там также дали подробную инструкцию перестроения, которая, при точном выполнении, займёт у водителя от 4 до 6 с (в зависимости от скорости движения):

поравнявшись с “окном”, равным дистанции безопасности, подать сигнал о перестроении,

поддерживая соответствующую скорость, плавно повернуть рулевое колесо для перехода на новую полосу,

также плавно повернуть руль обратно, выравнивая автомобиль на новой полосе.

выключить сигнал о перестроении,

двигаться по новой полосе, выдерживать безопасную дистанцию.

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