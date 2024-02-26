В ЕС предложили проверять умственные способности водителей. Прямо на дороге?

Опубликовано: 26.02.2024 12:32 , Обновлено: 26.02.2024

В Евросоюзе предложили ужесточить правила выдачи водительских удостоверений и правила медицинского освидетельствования, причем как для тех, кто ещё только собирается сесть за руль, так и для опытных водителей. В числе нововведений, в частности, обязательные психологические тесты, которые позволят оценить умственные способности человека, как потенциального водителя, и выявить возможные проблемы со здоровьем. Безусловно, проводить оценку умственных способностей водителей предложили не инспекторам прямо на дороге, а медикам, выдающим разрешение на получение водительских прав.

По данным автопортала польского издания Rzeczpospolita, европейские чиновники предложили сделать регулярные медицинские осмотры водителей обязательными для всем водителей, а не только для пожилых людей, как предполагалось изначально. Проводить проверку здоровья тех, кто садится за руль, предложили раз в 15 лет. Именно такое ограничение решили ввести для самих водительских прав, отменив действующие сейчас бессрочные права. Заменить свои права, по данным портала, водителям в ЕС придётся до 2033 года. При этом по-новому сдавать экзамен по вождению по истечении срока действия документа автомобилистам не придётся.

Ряд новых ограничений предусмотрены также для неопытных водителей. Так, в Институте автомобильного транспорта предложили ввести ограничения максимальной скорости для водителей с опытом вождения менее двух лет, независимо от их физиологического возраста. Кроме того, им предложили запретить самостоятельно водить авто в тёмное время суток - с 22:00 до 6:00. По предложению чиновников их хотят обязать управлять авто в это время исключительно в присутствии более опытного водителя, чей стаж превышает пять лет.

Что касается пожилых водителей, предложение обязать автомобилистов старше 65 лет сдавать экзамен каждые 5 лет не получило должной поддержки законодателей. Однако, в Институте автомобильного транспорта заявили, что введение обязательных психологических тесты были бы полезны именно для более возрастных водителей.

“Это было бы своего рода ситом и отбором, дающим информацию о психическом состоянии водителя и его поведенческих механизмах”, - отметили специалисты портала.

Еще одним новшеством на дорогах стран ЕС станет ужесточение наказания за вождение автомобиля или мотоцикла без действующих прав. Это нарушение планируют отнести к категории тяжких нарушений правил дорожного движения, приравниваемое к вождению в нетрезвом виде или к ДТП со смертельным исходом.