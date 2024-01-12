Мэрия Минска запретила зимой прокат электросамокатов и велосипедов. Но есть нюанс

Опубликовано: 12.01.2024 08:07 , Обновлено: 12.01.2024

Власти Минска определили, в какой временной период можно пользоваться прокатными электросамокатами и велосипедами на территории города. Решение приняли на встрече в исполнительном комитете с руководителями шеринговых компаний.

«При благоприятных погодных условиях определены сроки проката средств персональной мобильности в городе: не ранее 15 марта и не позднее 15 ноября», – сообщили в Мингорисполкоме.

Таким образом, погодные условия также решили принимать в расчет.

Новые скоростные ограничения

Ранее Телеграф писал, что в некоторых районах Минска в 2024 году решили ввести новые скоростные ограничения, которые коснутся средств персональной мобильности, таких как электросамокаты, гироскуторы, моноколёса и т.д. О нововведениях, которые запланированы уже на эту весну, рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

В Минске решили ограничить скорость для самокатов до 10 км/ч. Но не везде