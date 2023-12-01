В ГАИ Минска показали как проверяют зимние шины на машинах

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Опубликовано: 01.12.2023 16:22 , Обновлено: 01.12.2023

В пятницу, 1 декабря, сотрудники Госавтоинспекции вышли в первые действительно зимние рейды в этом сезоне. До 1 марта они вправе штрафовать водителей за летнюю или чрезмерно изношенную "резину". В ГАИ Минска показали, как проходят подобные рейды.

Старший инспектор ДПС отдела ГАИ Московского РУВД Николай Гулевич в комментарии агентству “Минск-Новости” рассказал, что во время рейдов на дорогах инспекторы “обращают внимание на то, какие шины установлены на колесах транспортных средств”.

[info_b]Согласно КоАП РБ, с 1 декабря за летнюю резину водителям в первый раз грозит штраф до 1 базовой величины (37 рублей) или предупреждение. А за повторные нарушения в течение года штраф уже составит от 2 до 5 базовых величин, то есть от 74 до 185 рублей сегодня.[/info_b]

Судя по репортажу новостного агентства, при профилактической остановке после проверки документов глубину протектора на шинах инспекторы проверяют на глаз, без каких-либо специальных приборов.

Отметим, что профилактическая акция «Меняй свой стиль на зимний!» до 5 декабря проходит по всей Беларуси. Во всех регионах ГАИ привлекает к акции местные СМИ, чтобы донести информацию о требованиях, которые обязаны соблюдать водители с 1 декабря, до максимального числа автовладельцев. Вот как её проводили в Витебске .

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Где уже наказали первых нарушителей за летнюю резину?

В другой части в страны - Гродненской области - где, в отличие от других белорусских регионов, дороги ещё не завалены снегом, 1 декабря сотрудники ГАИ уже отчитались о первых нарушителях. Пока инспекторы лишь выносили предупреждение - из почти трех десятков машин, проверенных инспекторами в ходе рейда в Скиделе и окрестностях, только у двух не стояла зимняя резина, рассказали в областной ГАИ.

Ещё четырём автомобилистам вынесли предупреждение за управление авто без техосмотра, а одного, попавшегося за это нарушение повторно, оштрафовали на 0,2 базовых величины (7,4 рубля сегодня). Поскольку профилактическая акция продлится ещё четыре дня, водителям следует быть готовым к новым рейдам по всей стране.

Как проверить глубину протектора самостоятельно?

Ранее Телеграф рассказывал, что далеко не всякая зимняя резина будет считаться законной после 1 декабря. Проверяя резину, сотрудники ГАИ будут ориентироваться на строго оговоренные стандарты — по высоте протектора и условным обозначениям.

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Мы также рассказывали, как самостоятельно, без специальных приборов - глубиномеров - можно измерить остаток протектора. Главное помнить, что высоту надо проверять линейкой или штангенциркулем от нижней части водоотводящей ложбинки до верхнего края протектора, а можно воспользоваться простой монеткой.

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