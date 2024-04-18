В ГАИ Минска объяснили, надо ли вызывать инспекторов при столкновении пешехода с электросамокатом

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Опубликовано: 18.04.2024 17:14 , Обновлено: 18.04.2024

Столкновение на тротуаре пешехода с велосипедистом или же пользователем средства персональной мобильности (СПМ), к которому относятся электросамокаты, не является ДТП. Поэтому вызывать ГАИ в таком случае не нужно. Об этом агентству "Минск-Новости" рассказали в Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома.

Однако пострадавший в таком происшествии при наличии травм сообщает о случившемся по телефону 103 и вызывает скорую помощь (если может, конечно). Также нужно позвонить в милицию и рассказать представителям правоохранительных органов, в каком направлении направился человек (если он скрылся), который совершил наезд, и какие у него приметы.

Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич отметил, что столичная Госавтоинспекция “располагает техническими возможностями” для установления личности нарушителей и привлечения их к ответственности.

Бабич также рассказал, что в Минске нередко фиксируют случаи, когда на одном электросамокате едут сразу два человека, что может привести к травматизму. “Шеринговые компании работают над тем, чтобы устанавливать на электросамокаты датчики, которые помогают распознавать нахождение на площадке двух персон и прекращать поездку”, - сообщил он.

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Кроме того, представитель столичной Госавтоинспекции напомнил, что при передвижении на СПМ в состоянии алкогольного опьянения пользователю грозит штраф от трех до пяти базовых величин (от 120 до 200 рублей).

[info_b]Согласно ПДД, к средствам персональной мобильности относятся%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8) электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие устройства или приспособления, которые не являются транспортными средствами и заводятся двигателем.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что сервис кикшеринга (система аренды электросамокатов) Whoosh запустил технологию “Антитандем”, с помощью которой будут отслеживать пользователей в Минске, которые совершают поездки вдвоем. За повторные случаи нарушений пообещали штрафовать и блокировать.

Шеринг электросамокатов пообещал блокировать пользователей в Минске за поездки вдвоем