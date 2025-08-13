В ГАИ Беларуси рассказали, введут ли новые права для электросамокатчиков

Опубликовано: 13.08.2025 17:14 , Обновлено: 13.08.2025

Заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон 13 августа ответил на вопрос, планируют ли вводить в Беларуси новые категории прав - конкретно для тех, кто ездит на средствах персональной мобильности (например, электросамокатах).

В первую очередь Занимон подчеркнул, что если СПМ классифицируют как мопед или мотоцикл, у водителя должно быть право на управление соответствующей категории.

Напомним, по словам представителей ГАИ, «всё, что может развивать скорость свыше 25 км/ч, будет признаваться либо мопедом, либо мотоциклом».

При этом представитель ГАИ отметил, что согласно закону «О дорожном движении» в Беларуси предусмотрены следующие категории водительских удостоверений:

для управления мопедом — «АМ»;

для управления мотоциклом — категория «А» либо подкатегория «А1», в зависимости от мощности мотоцикла.

“Изменений и введения каких-то новых категорий или подкатегорий для реализации новых положений правил дорожного движения не предусматривается”, —резюмировал Занимон.

Напомним, в Беларуси с 1 сентября по указу Президента № 295 от 5 августа должны вступить в силу обновлённые правила дорожного движения. Одно из главных изменений коснулось средств персональной мобильности (СПМ).

Кому из владельцев самокатов идти в ГАИ за регистрацией? В МВД Беларуси дали инструкции

Ранее Telegraf.news писал, что представители Республиканского полигона для испытаний мобильных машин и Госавтоиспекции 13 августа озвучили, как планируют рассчитывать стоимость регистрации средства персональной мобильность (СПМ) как мопеда. Специалисты выразили надежду, что цена будет “максимально низкой”.

Белорусам назвали схему расчета «максимально низкой» цены на госрегистрацию электросамокатов