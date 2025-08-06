Кому из владельцев самокатов идти в ГАИ за регистрацией? В МВД Беларуси дали инструкции

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.08.2025 15:29 , Обновлено: 06.08.2025

В Беларуси с 1 сентября по указу Президента № 295 от 5 августа должны вступить в силу обновлённые правила дорожного движения. Одно из главных изменений коснулось средств персональной мобильности (СПМ). Некоторые из них теперь могут быть приравнены к мопедам или мотоциклам и потребуют регистрации в ГАИ. Журналисты Telegraf.news разобрались, кому из владельцев самокатов, сегвеев и моноколёс нужно проходить эту процедуру, и как это сделать сейчас в упрощённом порядке.

Как пояснил госагентству БелТА начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков, «определяющий фактор», который разделяет СПМ и механическое транспортное средство, — это максимальная конструктивная скорость.

«Всё, что может развивать скорость свыше 25 км/ч, будет признаваться либо мопедом, либо мотоциклом», — заявил он.

Напомним, причиной таких изменений, по его словам, стал рост аварийности.

Велосипедистов в Беларуси обязали спешиваться перед переходами. Узнали список всех изменений в ПДД

Как зарегистрировать мощный самокат?

Для владельцев СПМ, скорость которых превышает 25 км/ч, в указе прописан упрощённый порядок регистрации. Он будет действовать до 1 сентября 2026 года .

Процедура выглядит так:

Владелец должен обратиться с устройством в специальную «испытательную лабораторию», которая аккредитована в Беларуси. Их по всей стране девять, сообщил Sputnik. По заверению ГАИ, такие лаборатории готовы к обращениям граждан. По результатам испытаний, если устройство признают соответствующим категории «мопед» или «мотоцикл», на него оформляется электронный паспорт транспортного средства. С этим электронным паспортом владелец должен обратиться в регистрационное подразделение ГАИ по месту жительства для постановки устройства на учёт.

После регистрации транспортное средство, признанное механическим, нужно будет страховать в рамках обязательного страхования гражданской ответственности, сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».

Передвигаться на зарегистрированном в ГАИ СПМ можно будет с правами категорий А, А1 или Ам и только по дорогам. Тротуары, велодорожки и пешеходные зоны исключены.

А если не регистрировать?

Указ оставил для владельцев мощных СПМ альтернативный вариант . Они могут не проходить процедуру регистрации, но в таком случае им будет разрешено передвигаться на своём устройстве только «на дорогах без усовершенствованного покрытия» (например, по грунтовкам и гравийкам).

При этом, по данным БелТА, для управления таким транспортным средством «всё равно потребуется водительское удостоверение соответствующей категории».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что ответили в ГАИ на вопрос о том, как инспекторы планируют следить за скоростью самокатчиков и водителей других средств персональной мобильности (СПМ) на дорогах.

Глава ГАИ рассказал, будут ли камеры контролировать скорость самокатчиков в Беларуси