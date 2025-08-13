Белорусам назвали схему расчета "максимально низкой" цены на госрегистрацию электросамокатов

Опубликовано: 13.08.2025 16:44 , Обновлено: 13.08.2025

Представители Республиканского полигона для испытаний мобильных машин и Госавтоиспекции 13 августа озвучили, как планируют рассчитывать стоимость регистрации средства персональной мобильность (СПМ) как мопеда. Специалисты выразили надежду, что цена будет "максимально низкой".

Так, по словам замдиректора филиала НТЦ “Республиканский полигон для испытаний мобильных машин” Сергея Мамая, сейчас в центре “прорабатывают вопрос стоимости” госрегистрации СПМ.

“Мы понимаем, что для гражданина это очень важный вопрос и надеемся, что это будет стоимость, естественно, максимально низкая”, - заявил он.

По словам специалиста, стоимость процедуры оценки соответствия для электромопеда или электромотоцикла, который ранее относился к СПМ, будет складываться из затраченного на проведение испытаний времени”.

Мамая добавил: “Мы пока не можем представить то многообразие… Если с классическими транспортными средствами всё понятно, они уже много раз проходили эту процедуру, то в данном случае… Есть моноколеса, на которые сложно примерить требования по техрегламенту, невозможно даже”.

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В свою очередь замначальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон сообщил, что в части осуществления административных процедур по постановке на учет “ничего не меняется”.

“На теперешний момент это две базовые величины [сейчас 84 рубля]”, - сказал он.

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Напомним, в Беларуси с 1 сентября по указу Президента № 295 от 5 августа должны вступить в силу обновлённые правила дорожного движения. Одно из главных изменений коснулось средств персональной мобильности (СПМ).

Так, по словам представителей ГАИ, определяющий фактор, который разделяет СПМ и механическое транспортное средство — это максимальная конструктивная скорость.

«Всё, что может развивать скорость свыше 25 км/ч, будет признаваться либо мопедом, либо мотоциклом», — заявили там.

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