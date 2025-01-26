«Ещё гирлянды не хватает» - Белорусские водители показали, в какой одежде нужно ходить пешеходам, «чтобы их точно заметили»

🎥 Видео

Опубликовано: 26.01.2025 15:39 , Обновлено: 26.01.2025

В TikTok появилось видео, снятое водителем на пешеходном переходе, в котором он продемонстрировал "образцового пешехода". По мнению автора видео, если пешеходы будут одеваться так же, как главный герой ролика, "вас точно заметят".

Видео опубликовал автор TikTok-аккаунта avtouspeh_vitebsk. На нём показано, как по пешеходному переходу идёт человек, одетый в длиннополое пальто яркого салатового цвета, выполненного, судя по всему, из светооотражающего материала. По мнению автора ролика, именно в такой одежде следует ходить всем пешеходам, “чтобы было безопасно”, поскольку видно такого человека издалека.

Судя по комментариям под видео, с инициативой водителя согласны многие.

“Согласна. Зимой все в чёрном, ни черта не видно”, - отметил один из зрителей.

Нашлись и те, кто предложил “усовершенствовать” наряд.

“Ещё гирлянды “роса” не хватает, тогда точно безопасно будет”, - написал один из зрителей.

Впрочем, некоторые зрители заметили, что даже такая яркая одежда может оказаться бесполезной, если не соблюдать самое главное правило на пешеходном переходе - смотреть по сторонами, прежде чем шагнуть на проезжую часть.

“Она шла, даже голову не повернула. А по первой полосе ехала машинка и могла не тормознуть. У нас так ребенка насмерть сбили. СМОТРЕТЬ на дорогу нужно!” - возмутился один из комментаторов.

С этим замечанием наверняка согласятся в ГАИ. Ранее, как рассказывал Telegraf.news, там попросили белорусов зимой внимательнее относиться к своей безопасности из-за погодных условий и той одежды, что приходится носиться в холодные периоды и перед пешеходным переходом хотя бы “приспускать” капюшон, чтобы увеличить шансы остаться в живых и не получить увечий.

В ГАИ рекомендовали белорусам «приспустить» этот элемент одежды. Что с ним не так?