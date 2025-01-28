МВД Беларуси объявило 7-дневные рейды по всей стране. За чем пообещали следить с помощью камер?

Опубликовано: 28.01.2025 16:43 , Обновлено: 28.01.2025

Министерство внутренних дел Беларуси объявило республиканскую акцию под говорящим названием "За рулём — не на связи". В ведомстве сообщили, что на протяжении семи дней, с 29 января по 4 февраля, наряды ДПС усилят контроль за водителями, которые предпочитают не соблюдать этот пункт ПДД. Кроме того, в МВД напомнили о штрафных санкциях за пользование телефоном во время движения.

В министерстве сообщили, что “в целях повышения безопасности”, а также для “исключения отвлекающих и снижающих внимание факторов при управлении автомобилем” с 29 января по 4 февраля ГАИ проведёт профилактическое мероприятие “За рулём — не на связи”.

Планируется, что по всей Беларуси наряды ДПС усилят контроль за соблюдением правил пользования радио- и телефонной связью во время движения, в том числе с использованием возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности и негласного контроля за дорожным движением.

Какой штраф грозит?

Правоохранители напомнили, что водителям строго запрещено пользоваться во время движения телефонами или иными устройствами, которые не предусмотрены конструкцией автомобиля, если для этого нужно держать их в руке либо “воздействовать на них рукой”. Нарушение данного требования влечёт наложение штрафа в размере до 2 БВ (на сегодняшний день это 84 рубля).

А когда штраф не выпишут?

Это правило не касается водителей автомобилей оперативного назначения, к которым относятся машины скорой помощи, МЧС, милиции, газовой службы и т.п. Вторым возможным вариантом общения по телефону для водителя является разговор в спокойной обстановке в автомобиле, припаркованном на обочине, а для пешехода — вне зоны проезжей части.

Кроме того, по словам сотрудников ГАИ, разрешается пользоваться телефоном, который оснащён специальной гарнитурой, позволяющей вести переговоры без использования рук.

Ранее Telegraf.news писал, что ГАИ Заводского РУВД Минска объявила об “усилении контроля” за одной категорией белорусов в период с 28 января по 4 февраля. Так, на протяжении восьми дней стражи дорог пообещали отправить наряды ДПС к круглосуточным магазинам, а также автозаправочным станциям.

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Также мы рассказывали, что Госавтоинспекция Гродненской области объявила о профилактическом мероприятии, которое запланировали провести с 28 по 31 января на дорогах региона. Ожидается, что в этот период инспекторы обратят особое внимание на водителей транспорта, перевозящего пассажиров (то есть маршруток и автобусов).

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